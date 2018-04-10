Acidente entre BMW e moto deixa três pessoas feridas em Vitória

Um acidente entre uma BMW e uma moto deixou três pessoas feridas na noite desta segunda-feira (09), por volta das 21h, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Vitória.

A BMW foi parar na calçada e ficou imprensada entre a parede de um prédio e um poste. Os ocupantes do carro ficaram presos às ferragens. A moto ficou caída próxima ao carro, também na calçada.