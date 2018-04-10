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Colisão

Acidente entre BMW e moto deixa três pessoas feridas em Vitória

Colisão aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Vitória

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 09:48
Um acidente entre uma BMW e uma moto deixou três pessoas feridas na noite desta segunda-feira (09), por volta das 21h, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Vitória.
A BMW foi parar na calçada e ficou imprensada entre a parede de um prédio e um poste. Os ocupantes do carro ficaram presos às ferragens. A moto ficou caída próxima ao carro, também na calçada.
As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas por uma ambulância do Samu para o Hospital São Lucas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

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