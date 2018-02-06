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Na Serra

Acidente entre ambulância e viatura dos Bombeiros deixa feridos na BR 101

O acidente foi próximo ao pedágio, no quilômetro 240 da BR 101, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 13:52

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 13:52

Uma ambulância do Hospital Roberto Silvares, que fica em São Mateus, no Norte do Estado, colidiu com uma viatura do Corpo de Bombeiros no quilômetro 240 da BR 101, na Serra. O acidente, que aconteceu na manhã desta terça-feira (06), próximo à praça de pedágio da Eco101, deixou cinco pessoas feridas. 
A ambulância seguia no sentido Sul quando o motorista fez uma ultrapassagem e perdeu o controle do veículo, colidindo com a lateral da viatura do Corpo de Bombeiros, que seguia no sentido Norte e acabou saindo da pista. O motorista e o carona da viatura sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para um hospital da região.
Na ambulância havia quatro passageiros, entre eles uma criança. Duas das vítimas foram encaminhados para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, e a criança para o Hospital Infantil. O acompanhante da criança ficou ileso. Os adultos passam bem e a criança ainda está no hospital.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, a pista ficou parcialmente interditada no sentido Norte, e o tráfego estava fluindo por desvio pelo sentido Sul. Equipes da PRF, Eco 101 e Corpo de Bombeiros foram no local. O trânsito foi liberado por volta de 12h30.
 

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