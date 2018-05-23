Acidente em Vitória deixa motociclistas feridos

Dois motociclistas ficaram com ferimentos leves após um acidente na noite desta terça-feira (22), Avenida Vitória, na Capital. Segundo a Guarda Municipal, o Samu foi acionado para prestar atendimento às vítimas.
A estudante Jessiani Carvalho, de 22 anos, presenciou o acidente. Ela estava parada no sinal e parou para tentar ajudar as vítimas. "O rapaz da Biz furou o sinal e atingiu outro rapaz no meio da pista. Nós paramos e prestamos os primeiros socorros, mas os dois estavam bem", finalizou.
Agentes da Guarda Municipal estiveram no local para controlar o trânsito.