Acidente em São Mateus mata duas pessoas

Dois motociclistas morreram após um acidente no distrito de Santa Maria, interior de São Mateus, na região Norte do Estado. A fatalidade aconteceu na noite deste sábado (09), na estrada que dá acesso a Boa Esperança. As duas motos teriam batido de frente e os condutores morreram na hora.

Segundo a Polícia Militar, um homem de 40 anos pilotava uma Honda/CG de cor preta e um homem de 42 anos seguia em uma Honda/POP 100 da mesma cor.

Cada um levava uma mulher na garupa e as duas foram socorridas por ambulâncias de Boa Esperança até o Hospital Roberto Silvares. Não há informações sobre o estado de saúde delas. Os nomes das vítimas não foram informados pela PM.