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Batida entre motos

Acidente em São Mateus mata duas pessoas

Os motociclistas teriam colidido de frente na estrada que dá acesso a Boa Esperança e morreram na hora. O acidente aconteceu no distrito de Santa Maria nesta madrugada

Publicado em 10 de Junho de 2018 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2018 às 20:55
Dois motociclistas morreram após um acidente no distrito de Santa Maria, interior de São Mateus, na região Norte do Estado. A fatalidade aconteceu na noite deste sábado (09), na estrada que dá acesso a Boa Esperança. As duas motos teriam batido de frente e os condutores morreram na hora.
Segundo a Polícia Militar, um homem de 40 anos pilotava uma Honda/CG de cor preta e um homem de 42 anos seguia em uma Honda/POP 100 da mesma cor.
Cada um levava uma mulher na garupa e as duas foram socorridas por ambulâncias de Boa Esperança até o Hospital Roberto Silvares. Não há informações sobre o estado de saúde delas. Os nomes das vítimas não foram informados pela PM.
 

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