Acidente deixa uma pessoa ferida na Rodosol

Uma colisão traseira envolvendo dois veículos no quilômetro 12,5, próximo à Ponte do Rio Jucu, em Vila Velha, deixou um ferido na manhã desta quinta-feira (08). O acidente aconteceu por volta de 10h30.

De acordo com a Rodosol, concessionária responsável pelo trecho, a vítima foi atendida por uma UTI móvel e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde do ferido.