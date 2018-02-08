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Em Vila Velha

Acidente deixa uma pessoa ferida na Rodosol

A vítima foi atendida por uma UTI móvel e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 15:00

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 15:00

Uma colisão traseira envolvendo dois veículos no quilômetro 12,5, próximo à Ponte do Rio Jucu, em Vila Velha, deixou um ferido na manhã desta quinta-feira (08). O acidente aconteceu por volta de 10h30.
De acordo com a Rodosol, concessionária responsável pelo trecho, a vítima foi atendida por uma UTI móvel e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde do ferido.
Uma pista ficou parcialmente interditada no sentido Norte, o que causou lentidão no fluxo.
 

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