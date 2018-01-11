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Na Rodovia do Sol

Acidente deixa uma pessoa ferida na Barra do Jucu

O estepe do caminhão soltou, fazendo com que o motorista perdesse o controle
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 14:50

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 14:50

Um acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio, na altura da Barra do Jucu, no quilômetro 12,2 da Rodovia do Sol, deixou um ferido na manhã desta quinta-feira (11). A vítima estava no veículo de passeio, que seguia no sentido Sul da rodovia, quando foi atingido por um caminhão que trafegava no sentido contrário.
De acordo com a Rodosol, concessionária responsável pela via, o estepe do caminhão soltou, fazendo com que o motorista perdesse o controle. Devido à ocorrência, as duas pistas, no sentido Sul e Norte da rodovia, ficaram interditadas. O trânsito foi liberado por volta das 10h40 e a vítima foi encaminhada para o Hospital Vila Velha.
 

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