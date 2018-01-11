Acidente deixa uma pessoa ferida na Barra do Jucu

Um acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio, na altura da Barra do Jucu, no quilômetro 12,2 da Rodovia do Sol, deixou um ferido na manhã desta quinta-feira (11). A vítima estava no veículo de passeio, que seguia no sentido Sul da rodovia, quando foi atingido por um caminhão que trafegava no sentido contrário.