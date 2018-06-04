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Acidente deixa uma criança gravemente ferida em Guarapari

Um micro-ônibus tombou em uma estrada. No veículo estavam 10 passageiros, sendo uma criança

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 01:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 01:12
Acidente com micro-ônibus no interior de Guarapari Crédito: Internauta do Portal 27
Uma criança de 4 anos ficou gravemente ferida após um micro-ônibus tombar na região de Rio Calçado, em Guarapari, no final da tarde deste domingo (03). Dez pessoas estavam no veículo no momento do acidente. As informações são do Portal 27.
O acidente aconteceu depois do veículo perder o controle e tombar na estrada. Os passageiros estavam voltando de um retiro espiritual que aconteceu no feriado de Corpus Christi, no interior de Guarapari.
Ainda segundo o Portal 27, a criança ferida é filha do próprio motorista do veículo. Ela se machucou com o impacto da batida. O Corpo de Bombeiros e o Samu levaram cerca de duas horas para atender a criança no local do acidente. Ela foi encaminhada para o Hospital Francisco de Assis (HFA) na Praia do Morro, também em Guarapari.
A PM esteve no local e conferiu a documentação do micro-ônibus e fez o teste do bafômetro com o motorista. Nenhuma irregularidade foi encontrada pelos policiais.

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