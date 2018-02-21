Acidente deixa um ferido e interdita trânsito na BR 101, em Sooretama

Duas carretas trafegavam no sentido Sul do quilômetro 119 da BR 101, em Sooretama, na região Norte do Espírito Santo, quando uma delas colidiu na traseira da outra, que acabou perdendo o controle do veículo e saiu da pista. O acidente aconteceu por volta de 1h10 da madrugada desta quarta-feira (21).

A Eco 101, concessionária que administra a via, realizou o atendimento da ocorrência e encaminhou uma vítima para o Hospital Geral de Linhares. Não há informações sobre o estado de saúde do ferido.

Por volta de 11h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista foi totalmente interditada no quilômetro do acidente para a retirada do veículo. Uma equipe da Eco 101 esteve no local fazendo a sinalização da pista e atuando na remoção da carreta.