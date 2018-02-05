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Na Serra

Acidente deixa três feridos na BR 101

As pistas centrais ficaram interditadas e foram liberadas por volta de 7h40
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 11:49

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 11:49

Um acidente envolvendo uma carreta e uma ambulância deixou três feridos na manhã desta segunda-feira (05). A colisão aconteceu na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 247 da BR 101, na Serra. As pistas centrais ficaram interditadas e foram liberadas por volta de 7h40.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, as vítimas foram atendidas por equipes da própria concessionária e encaminhadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.
 

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