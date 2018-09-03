Acidente deixa três feridos embaixo do viaduto da Carlos Lindenberg

Av. Carlos Lindemberg, embaixo do viaduto da Rod. Darly Santos, local onde ocorreu o acidente Crédito: Google Maps

O fim da tarde deste domingo (2) foi marcado por um acidente grave, em Vila Velha. Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, três pessoas ficaram feridas numa colisão envolvendo duas motos e um carro, por volta das 17h, a Avenida Carlos Lindenberg, embaixo do viaduto que faz o cruzamento da via com a Rodovia Darly Santos. (Veja imagens na galeria no fim da matéria)

Segundo informações da Guarda, o motociclista com uma Suzuki 250 cilindradas seguia pela via quando bateu em outra moto, onde estavam um casal. Após a primeira batida, o homem perdeu o controle da moto e invadiu a contramão, batendo de frente com um veículo Gol.

Agentes da Guarda informaram que o piloto da Suzuki teve ferimentos graves, assim como o homem que estava na outra moto. A mulher que estava na garupa da segunda moto teve apenas pequenas escoriações. Todos foram atendidos pelo Samu e levados para os hospitais Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, e São Lucas, em Vitória.