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BATIDA FEIA

Acidente deixa três feridos embaixo do viaduto da Carlos Lindemberg

Duas motos e um carro se envolveram na colisão, na tarde deste domingo (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2018 às 21:20

Publicado em 02 de Setembro de 2018 às 21:20

Av. Carlos Lindemberg, embaixo do viaduto da Rod. Darly Santos, local onde ocorreu o acidente Crédito: Google Maps
O fim da tarde deste domingo (2) foi marcado por um acidente grave, em Vila Velha. Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, três pessoas ficaram feridas numa colisão envolvendo duas motos e um carro, por volta das 17h, a Avenida Carlos Lindenberg, embaixo do viaduto que faz o cruzamento da via com a Rodovia Darly Santos. (Veja imagens na galeria no fim da matéria)
Segundo informações da Guarda, o motociclista com uma Suzuki 250 cilindradas seguia pela via quando bateu em outra moto, onde estavam um casal. Após a primeira batida, o homem perdeu o controle da moto e invadiu a contramão, batendo de frente com um veículo Gol.
Agentes da Guarda informaram que o piloto da Suzuki teve ferimentos graves, assim como o homem que estava na outra moto. A mulher que estava na garupa da segunda moto teve apenas pequenas escoriações. Todos foram atendidos pelo Samu e levados para os hospitais Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, e São Lucas, em Vitória.
A Guarda Municipal deslocou três viaturas para atendimento da ocorrência e organização do trânsito, já que as duas vias da Av. Carlos Lindenberg foram afetadas pelo acidente. O fluxo de veículos seguiu em uma pista de cada lado da avenida por uma hora. Todas as pistas foram liberadas por volta das 18h.

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