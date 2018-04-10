Acidente deixa trânsito caótico na Dante Michelini

Trânsito na avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória, na manhã desta terça-feira (10) Crédito: Reroldi Monteiro

Um acidente que ocorreu nesta segunda-feira (9) está deixando o trânsito caótico na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na manhã desta terça-feira (10). Na tarde desta segunda, um caminhão bateu em um semáforo, na altura de um hotel, e derrubou os fios na via.

A Guarda Municipal de Vitória informou que, devido ao acidente, os fios tiveram que ser recolocados, por isso os semáforos não estão em sincronia com os demais. O trânsito está lento desde o bairro Jardim Camburi até Jardim da Penha, no sentido Centro de Vitória.

Ainda de acordo com a Guarda Municipal de Vitória, uma equipe de manutenção da Prefeitura Municipal de Vitória já está no local realizando os reparos.