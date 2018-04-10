Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Batida em semáforo

Acidente deixa trânsito caótico na Dante Michelini

Na tarde desta segunda, um caminhão bateu em um semáforo, na altura de um hotel, e derrubou os fios na via

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 13:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 13:19
Trânsito na avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória, na manhã desta terça-feira (10) Crédito: Reroldi Monteiro
Um acidente que ocorreu nesta segunda-feira (9) está deixando o trânsito caótico na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na manhã desta terça-feira (10). Na tarde desta segunda, um caminhão bateu em um semáforo, na altura de um hotel, e derrubou os fios na via.
A Guarda Municipal de Vitória informou que, devido ao acidente, os fios tiveram que ser recolocados, por isso os semáforos não estão em sincronia com os demais. O trânsito está lento desde o bairro Jardim Camburi até Jardim da Penha, no sentido Centro de Vitória.
Ainda de acordo com a Guarda Municipal de Vitória, uma equipe de manutenção da Prefeitura Municipal de Vitória já está no local realizando os reparos.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados