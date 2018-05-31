Acidente deixa quatro pessoas feridas na BR 101 na Serra

Devido ao acidente, o trânsito ficou intenso na BR 101, próximo ao Real Café, na manhã deste domingo (31) Crédito: Everaldo Barbosa

Um acidente envolvendo um ônibus e uma Kombi deixou quatro pessoas feridas no km 298 da BR 101, na Serra, na manhã desta quinta-feira (31). Segundo a Eco 101, concessionária que administra a via, as vítimas estavam dentro da Kombi. O motorista do ônibus saiu ileso da batida.

Ainda de acordo com a Eco 101, a colisão foi traseira, mas não há informação da dinâmica exata do acidente. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual São Lucas, em Vitória.