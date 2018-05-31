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Colisão

Acidente deixa quatro pessoas feridas na BR 101 em Viana

A batida envolveu um ônibus e uma Kombi. Um congestionamento se formou na região

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 15:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 15:09
Devido ao acidente, o trânsito ficou intenso na BR 101, próximo ao Real Café, na manhã deste domingo (31) Crédito: Everaldo Barbosa
Um acidente envolvendo um ônibus e uma Kombi deixou quatro pessoas feridas no km 298 da BR 101, em Viana, na manhã desta quinta-feira (31). Segundo a Eco 101, concessionária que administra a via, as vítimas estavam dentro da Kombi. O motorista do ônibus saiu ileso da batida.
Ainda de acordo com a Eco 101, a colisão foi traseira, mas não há informação da dinâmica exata do acidente. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual São Lucas, em Vitória. 
Internautas relataram que o trânsito ficou congestionado no local. Mas, segundo a ECO 101, as pistas já foram totalmente liberadas e o fluxo ficou lento devido a quantidade de veículos na rodovia.

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