Acidente deixa feridos na BR 262 em Domingos Martins

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente foi envolvendo uma van e uma Hillux Crédito: Internauta

Um acidente envolvendo uma van e uma caminhonete deixou 17 pessoas feridas, na BR 262, em Domingos Martins, no fim da tarde deste domingo (05). A pista ficou parcialmente interditada no km 38 e o trânsito fluiu em sistema pare e siga, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda de acordo com a PRF, não há informação de mortes com a batida. O Samu e Corpo de Bombeiros estiveram no local prestando atendimento às vítimas.

Internautas do Gazeta Online informaram que o trânsito ficou congestionado na rodovia. Pelo Twitter, a PRF informou que uma forte neblina atingiu a pista e pediu que os motoristas reduzissem a velocidade no local.

O Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt de Domingos Martins informou que 16 pessoas envolvidas no acidente foram encaminhadas ao local. Segundo o hospital, as vítimas tiveram apenas escoriações leves e passam bem. Não há informação sobre a única vítima que não foi para a unidade.

A pista ficou parcialmente interditada no km 38 da BR 262, segundo a PRF Crédito: Internauta