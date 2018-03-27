Pedra Azul

Acidente com três caminhões deixa trânsito lento na BR 262

Apesar da colisão, a PRF informou que não houve feridos

Publicado em 27 de Março de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

O acidente aconteceu na BR 262, na altura de Pedra Azul Crédito: Cíntia Neves
Um acidente envolvendo três caminhões deixou o trânsito complicado na BR 262 na tarde desta terça-feira (27). A colisão aconteceu na altura de Pedra Azul, na região Serrana do Estado, e internautas relataram que o tráfego ficou muito lento na região.
TEMPO REAL | Conheça a Central de Trânsito do Gazeta Online
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que nenhum dos condutores se feriu e que a via foi liberada rapidamente. O acidente aconteceu por volta das 15h30 e a dinâmica da colisão não foi informada.
Às 16 horas, o fluxo seguia tranquilamente no trecho em que ocorreu a batida.

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

