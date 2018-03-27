Acidente com três caminhões deixa trânsito lento na BR 262

Um acidente envolvendo três caminhões deixou o trânsito complicado na BR 262 na tarde desta terça-feira (27). A colisão aconteceu na altura de Pedra Azul, na região Serrana do Estado, e internautas relataram que o tráfego ficou muito lento na região.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que nenhum dos condutores se feriu e que a via foi liberada rapidamente. O acidente aconteceu por volta das 15h30 e a dinâmica da colisão não foi informada.
Às 16 horas, o fluxo seguia tranquilamente no trecho em que ocorreu a batida.