Acidente com ônibus deixa vários feridos em Santa Teresa

Um acidente envolvendo um ônibus de viagem em Santa Teresa deixou 13 pessoas feridas na manhã deste sábado (10). De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus perdeu o controle em uma curva, subiu sobre um barranco, atingindo uma plantação de bananas, e tombou. O acidente ocorreu por volta de 8 horas, na altura da rodovia ES 261, na localidade de Rio Saltinho, em Santa Teresa.

Ao todo, havia 39 passageiros no ônibus, de excursão de carnaval, que fazia o trajeto Mutum (MG) rumo a Nova Viçosa (BA), pela Rodovia ES-261, segundo informações da TV GAZETA. Das 13 pessoas socorridas, duas estavam em pior estado.

As causas do acidente serão investigadas. Segundo a PM, o condutor não apresenta sinais de embriaguez.

O Samu e o Corpo de Bombeiros de Aracruz foram acionados para prestar socorro aos feridos, que estão sendo levados para o Hospital de Santa Teresa e para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra.

Socorro





Segundo nota da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu 192 socorreram 13 pessoas feridas, dentre elas duas com ferimentos moderados, para o hospital local e para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, em Serra.

Ambulâncias locais e veículos particulares auxiliaram na remoção dos demais feridos. Não há óbito.

Ao todo haviam 39 passageiros no ônibus, de excursão, que fazia o trajeto Santa Teresa x Fundão, pela Rodovia ES-261. As causas do acidente serão investigadas.