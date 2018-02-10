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Região Serrana

Acidente com ônibus deixa vários feridos em Santa Teresa

Ônibus perdeu o controle e subiu em um barranco, segundo a Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 14:30

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 14:30

Um acidente envolvendo um ônibus de viagem em Santa Teresa deixou 13 pessoas feridas na manhã deste sábado (10). De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus perdeu o controle em uma curva, subiu sobre um barranco, atingindo uma plantação de bananas, e tombou. O acidente ocorreu por volta de 8 horas, na altura da rodovia ES 261, na localidade de Rio Saltinho, em Santa Teresa.
Ao todo, havia 39 passageiros no ônibus, de excursão de carnaval, que fazia o trajeto Mutum (MG) rumo a Nova Viçosa (BA), pela Rodovia ES-261, segundo informações da TV GAZETA. Das 13 pessoas socorridas, duas estavam em pior estado.
As causas do acidente serão investigadas. Segundo a PM, o condutor não apresenta sinais de embriaguez.
O Samu e o Corpo de Bombeiros de Aracruz foram acionados para prestar socorro aos feridos, que estão sendo levados para o Hospital de Santa Teresa e para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. 
Socorro
 
Segundo nota da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu 192 socorreram 13 pessoas feridas, dentre elas duas com ferimentos moderados, para o hospital local e para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, em Serra.
Ambulâncias locais e veículos particulares auxiliaram na remoção dos demais feridos. Não há óbito.
Ao todo haviam 39 passageiros no ônibus, de excursão, que fazia o trajeto Santa Teresa x Fundão, pela Rodovia ES-261. As causas do acidente serão investigadas.
 
 

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