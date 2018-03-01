Acidente com ônibus deixa mortos na BR 262 em Marechal Floriano

Crédito: Internauta do Gazeta Online

Um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus deixou três pessoas mortas na BR 262, em Marechal Floriano, Região Serrana do Estado, na tarde desta quinta-feira.

A colisão ocorreu no quilômetro 59, próximo à entrada para o município de Alfredo Chaves, por volta das 15 horas. As cabines dos veículos ficaram totalmente destruídas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) e do Corpo de Bombeiros, entre os mortos estão dois ocupantes do ônibus e o motorista da carreta.

O motorista do ônibus, Názaro Teixeira Cruz, de 42 anos, que é o dono do veículo, prestava serviços publicitários para um Hotel Fazenda.

Já a mulher, identificada como Tainá Jéssica Carreiro da Silva, 22, trabalhava com serviços gerais na copa do hotel havia aproximadamente um ano.

As informações são do proprietário do Hotel Fazenda China Park, o empresário Valdeir Nunes, em entrevista ao portal Gazeta Online. Ele disse que o ônibus que tem a logomarca do China Park era usado para fazer publicidade do estabelecimento em diversas cidades do Espírito Santo.

O Názaro trabalhava com a gente havia 12 anos. Era um funcionário muito querido. O ônibus que ele dirigia era dele e ele rodava as cidades do Estado levando uma maquete do parque para fazer propaganda, divulgar nossa marca e nossos serviços. Ele era mineiro, mas morava há muito tempo em Campo Grande, Cariacica. Era casado e tinha dois filhos. Nós todos aqui lamentamos muito o ocorrido com os dois.

O empresário explica que a funcionária Tainá pegou uma carona com Názaro após o fim de seu expediente.

O ônibus não tem cadeiras para passageiros, ele tinha apenas a cadeira do motorista e mais umas três ali na frente. O veículo era usado para carregar a maquete do hotel, por isso precisava ser vazio. A Tainá tem, como todos nossos funcionários, uma van à disposição, que deixava os trabalhadores na localidade de Vitor Hugo , de onde eles pegavam suas conduções para suas cidades. Nós damos vale-transporte a todos eles. Ela, no entanto, acabou pegando uma carona com Názaro e infelizmente aconteceu essa fatalidade. Estamos muito tristes com essa notícia, mas estamos dando todo apoio aos familiares das vítimas, acrescenta Valdeir.

Contramão

O ônibus conduzido por Názaro teria invadido a contramão antes de bater contra na carreta, segundo o superintendente da PRF, Wylis Lyra.

O motorista da carreta ainda não foi identificado. O veículo tinha placas de Venda Nova do Imigrante. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Por causa do acidente, a rodovia ficou totalmente interditada para o trabalho do perícia.