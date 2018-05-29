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Ponte de Camburi

Acidente com motocicleta deixa duas mulheres feridas em Vitória

O acidente aconteceu na Ponte de Camburi, em Vitória, no sentido Centro da Capital, na manhã desta terça-feira (29)

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 12:44
O acidente causou lentidão no trânsito, desde a Avenida Dante Michelini, no sentido Centro de Vitória Crédito: Internauta/Márcio
Um acidente com uma motocicleta deixou duas mulheres feridas e causou lentidão no trânsito, na manhã desta terça-feira (29), na Ponte de Camburi, em Vitória, no sentido Centro da Capital, por volta de 8h15.
Segundo a Polícia Militar, as duas vítimas, motociclista e carona, foram socorridas pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o tráfego foi liberado às 9h, mas o trânsito só normalizou por volta de 10h. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
 

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