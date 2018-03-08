Acidente com morte: após quatro horas , BR 101 é liberada em Ibiraçu

Após interdição total que durou quatro horas, a BR 101 foi totalmente liberada no quilômetro 222, em Ibiraçu, por volta das 17 horas desta quinta-feira (8).
As vias ficaram bloqueadas após uma colisão entre uma caminhonete e um caminhão que transportava lajotas, que deixou uma pessoa morta e duas feridas. O acidente aconteceu a sete quilômetros de onde ocorreu o tombamento de uma carreta que carregava um bloco de granito, na quarta-feira (7).
Equipes da Eco101, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do IEMA e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Outras duas vítimas foram socorridas pela equipe de socorro médico da Eco101 e encaminhadas ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.