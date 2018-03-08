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BR 101

Acidente com morte: após quatro horas , BR 101 é liberada em Ibiraçu

Equipes da Eco101, Polícia Rodoviária Federal, IEMA e Corpo de Bombeiros estiveram no local do acidente prestando socorro e atendimento às vítimas

Publicado em 08 de Março de 2018 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 20:19
O caminhão envolvido no acidente estava carregado de lajotas Crédito: Internauta | Whatsapp
Após interdição total que durou quatro horas, a BR 101 foi totalmente liberada no quilômetro 222, em Ibiraçu, por volta das 17 horas desta quinta-feira (8).
As vias ficaram bloqueadas após uma colisão entre uma caminhonete e um caminhão que transportava lajotas, que deixou uma pessoa morta e duas feridas. O acidente aconteceu a sete quilômetros de onde ocorreu o tombamento de uma carreta que carregava um bloco de granito, na quarta-feira (7). 
Equipes da Eco101, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do IEMA e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Outras duas vítimas foram socorridas pela equipe de socorro médico da Eco101 e encaminhadas ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

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