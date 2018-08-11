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Domingos Martins

Acidente com helicóptero no ES: agilidade de pilota evitou tragédia

Avaliação é de especialistas ouvidos pela reportagem de A Gazeta

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 01:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 01:00
O acidente com o helicóptero da PM aconteceu nesta sexta-feira (10) em Domingos Martins Crédito: Reprodução
Após o acidente envolvendo o helicóptero da Polícia Militar, Harpia 05, na Região Serrana do Estado, especialistas da área afirmaram que os pilotos podem enfrentar algumas dificuldades em pousos e decolagens em locais de difícil acesso. As causas do acidente que envolveu o governador Paulo Hartung e a primeira-dama, Cristina Gomes, ainda são desconhecidas, mas de acordo com os especialistas, é possível dizer que a rapidez da pilota Elizabeth Pereira Bergamin evitou que o acidente tomasse maiores proporções.
> Perícia em helicóptero começa neste sábado
Francisco Neto, piloto e instrutor de voo há 30 anos, ressaltou que é difícil afirmar com precisão o que aconteceu no local. Dentro do meio aeronáutico, afirmar qualquer coisa sem ter acesso aos relatórios de perícia é uma sandice. Não dá para saber exatamente o que aconteceu, disse.
Apesar da dificuldade em esclarecer a dinâmica do fato, Francisco explicou que aeronaves como a Harpia 05 são aptas a operar em qualquer local, mesmo os de difícil acesso, mas que alguns obstáculos podem causar problemas aos pilotos. Obstáculos podem ser de difícil visualização. Com uma autoridade à bordo a responsabilidade é maior, o que aumenta a tensão do piloto, pontuou Francisco.
Ao analisar as imagens do acidente, o piloto afirmou que a reação de Elizabeth, que conduzia a aeronave, foi bastante ágil. Ela fez tudo certinho. Pelo que eu vejo nas fotos ela fez um ótimo trabalho. Pela experiência que tenho, a reação dela foi muito rápida. Do contrário, provavelmente ninguém estaria vivo.
Outros pilotos consultados pela reportagem concordaram com a avaliação de Francisco e afirmaram que para que todos saíssem com vida, a pilota teve uma reação praticamente instantânea.
POSSÍVEIS CAUSAS
 
De acordo com os especialistas consultados, apesar da dificuldade de esclarecer com precisão as causas do acidente, é possível levantar duas hipóteses. Uma delas é a de que o helicóptero teria batido na trave do campo de futebol, conforme afirma a nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa do governo do Estado.
Ao pousar na fazenda do Incaper naquela cidade, o helicóptero bateu na trave de um campo de futebol e caiu, dizia a nota.
No caso da batida, Francisco explicou que quando o rotor da cauda da aeronave - que conhecemos como hélice - é danificado, perde-se a estabilidade. Se o helicóptero perde o rotor da cauda por alguma razão, a aeronave tende a girar em torno do seu eixo de maneira descontrolada, explicou.
Nesses casos, de acordo com o piloto, é necessário ser bastante técnico para evitar tragédias. Se o piloto age com rapidez, consegue salvar os ocupantes da aeronave. É necessário fazer uma manobra de autorrotação, diminuir a potência e deixar que a aeronave chegue no chão, disse.
Uma outra hipótese seria um efeito chamado ressonância - que pode acontecer tanto no pouso, quando na decolagem -, quando o deslocamento do ar acontece de forma muito intensa desestabilizando a aeronave. Nesse caso, a aeronave pode ter sofrido um fenômeno conhecido por "Mast Bumping". Isso ocorre com mais frequência em helicópteros com rotor tripá, que possui três pás de hélices, como o Harpia 05.
Nesse fenômeno, a massa de ar que é empurrada para baixo pelas hélices principais do helicóptero, bate no solo e volta em direção às laterais aeronave de maneira muito intensa. No pouso, quando o piloto se aproxima do solo, ele coloca o rotor muito próximo às massas de ar, fazendo com que o helicóptero comece a vibrar, se tornando instável e entrando em ressonância com solo.
 

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