Acidente com capotamento deixa vítima presa às ferragens em Vila Velha

Um acidente no cruzamento da Rua Deolindo Perim com o a Avenida Saturnino Rangel Mauro deixou uma pessoa ferida, na tarde desta quinta-feira (1º), em Itapoã, Vila Velha.
Segundo informações da Guarda Municipal, a colisão envolveu um carro Renault Symbol, de cor prata, e um Kia Soul , de cor branca, que capotou após a batida.
A motorista que capotou ficou presa às ferragens e foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Por volta das 15h50, a motorista foi removida e encaminhada a um hospital.