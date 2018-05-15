Acidente causa morte e deixa feridos na BR 101

Um grave acidente, envolvendo três veículos de passeio - um Celta, um Classic e um Prisma -, uma carreta e um caminhão, causou uma morte e deixou quatro feridos no quilômetro 246 da BR 101, na Serra, no sentido Vitória, na manhã desta terça-feira (15).

Uma pessoa ficou em estado grave e foi encaminhada para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Outras duas pessoas tiveram ferimentos médios e uma pessoa teve ferimentos leves. A vítima fatal e a que está em estado grave estavam no mesmo veículo, o Celta.

A Eco 101, concessionária responsável pela via, informou que as pistas do sentido Sul ficaram interditadas. O tráfego foi desviado para a pista do sentido Norte e acostamento. No momento, o trânsito flui por desvio em ambos sentidos.

Equipes da Eco 101, PRF, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionadas.

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