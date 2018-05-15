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Serra

Acidente causa morte e deixa feridos na BR 101

No momento, o trânsito flui por desvio em ambos sentidos

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 12:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 12:58
Um grave acidente, envolvendo três veículos de passeio - um Celta, um Classic e um Prisma -, uma carreta e um caminhão, causou uma morte e deixou quatro feridos no quilômetro 246 da BR 101, na Serra, no sentido Vitória, na manhã desta terça-feira (15).
Uma pessoa ficou em estado grave e foi encaminhada para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Outras duas pessoas tiveram ferimentos médios e uma pessoa teve ferimentos leves. A vítima fatal e a que está em estado grave estavam no mesmo veículo, o Celta.
A Eco 101, concessionária responsável pela via, informou que as pistas do sentido Sul ficaram interditadas. O tráfego foi desviado para a pista do sentido Norte e acostamento. No momento, o trânsito flui por desvio em ambos sentidos. 
Equipes da Eco 101, PRF, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionadas. 
Acidente causa morte e deixa feridos na BR 101
 

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