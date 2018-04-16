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Achando que era rua, motociclista cai em valão em Vila Velha

Valdomiro Batista conta que acreditou que estava entrando em uma rua quando caiu com moto e tudo em valão. Local não possui sinalização

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 17:51
O pedreiro Valdomiro Batista passou por um tremendo sufoco na manhã desta segunda (16) ao cair com sua moto em um valão ao lado do Terminal de Vila Velha. Ele conta que, como a região estava alagada, achou que estaria entrando em uma rua para retornar quando, na verdade, o local era uma abertura para o canal Bigossi.
Acabei entrando na vala, literalmente. Por sorte, por saber nadar, sobrevivi, conta o pedreiro, que havia ido buscar a esposa no terminal de ônibus.
VEJA VÍDEO
* O registro é do jornalista Caíque Verli
 
Depois da queda, ele conseguiu nadar até a beira do valão. Mas a moto acabou no fundo do canal. Ele então mergulhou mais uma vez e, com uma corda, conseguiu laçar a motocicleta, que foi puxada com a ajuda de outras pessoas que acompanhavam a operação de Valdomiro para resgatar sua moto.
Mergulhei dentro do esgoto e lacei a moto, mas só porque muitas pessoas me ajudaram. Falta uma sinalização adequada ali. Quando alaga, não dá para saber o que é valão e o que é rua. Sei de outras pessoas que já caíram nesse valão, lamenta Valdomiro, que está desempregado e agora vai avaliar os custos para reparar a moto.

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