Achando que era rua, motociclista cai em valão em Vila Velha

O pedreiro Valdomiro Batista passou por um tremendo sufoco na manhã desta segunda (16) ao cair com sua moto em um valão ao lado do Terminal de Vila Velha. Ele conta que, como a região estava alagada, achou que estaria entrando em uma rua para retornar quando, na verdade, o local era uma abertura para o canal Bigossi.

Acabei entrando na vala, literalmente. Por sorte, por saber nadar, sobrevivi, conta o pedreiro, que havia ido buscar a esposa no terminal de ônibus.

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* O registro é do jornalista Caíque Verli





Depois da queda, ele conseguiu nadar até a beira do valão. Mas a moto acabou no fundo do canal. Ele então mergulhou mais uma vez e, com uma corda, conseguiu laçar a motocicleta, que foi puxada com a ajuda de outras pessoas que acompanhavam a operação de Valdomiro para resgatar sua moto.