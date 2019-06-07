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-2,9ºC

Abaixo de zero! Capixaba registra temperatura negativa no Caparaó

Na imagem, é possível ver o termômetro marcar -0.4ºC nesta quinta-feira (6), durante expedição no Pico da Bandeira

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 18:42

Publicado em 

07 jun 2019 às 18:42
Aposentado capixaba encara temperaturas abaixo de zero no Caparaó Crédito: Pedro Custódio
Se os capixabas já estão se protegendo com o friozinho na Grande Vitória, o que imaginar de quem tem enfrentado temperaturas negativas na Região do Caparaó? Foi o que um grupo de amigos vivenciou nessa semana, ao subirem o Pico da Bandeira.
>Vitória registra novo recorde de frio nesta sexta-feira
O aposentado Pedro Custódio, mais conhecido como Pedrão, de 58 anos, partiu para o Caparaó na segunda-feira (3) e retornou à Grande Vitória nesta sexta-feira (7), junto dos Amigos da Associação do Mestre Álvaro. Na quinta-feira, por volta das 6h, no Terreirão, o termômetro marcou -0.4 ºC, como conta Pedrão.
"Estava muito frio, a ponto da água da panela congelar. Eu estava preparado, com muita roupa e mesmo assim foi difícil. Algumas pessoas que não tinham se preparado para tanto frio não conseguiram dormir. Na terça-feira pegamos -2.9ºC. Foi bem complicado subir, mas a gente conseguiu", descreve.
> Frio surpreende moradores de Cachoeiro de Itapemirim
Os amigos Pedro, Bismark, Santana e Robson subiram o Parque do Caparaó pelo lado do Espírito Santo e desceram pelo lado de Minas Gerais. Confira o vídeo:

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