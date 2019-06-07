Abaixo de zero! Capixaba registra temperatura negativa no Caparaó

Aposentado capixaba encara temperaturas abaixo de zero no Caparaó Crédito: Pedro Custódio

Grande Vitória, o que imaginar de quem tem enfrentado temperaturas negativas na Região do Se os capixabas já estão se protegendo com o friozinho na, o que imaginar de quem tem enfrentado temperaturas negativas na Região do Caparaó ? Foi o que um grupo de amigos vivenciou nessa semana, ao subirem o Pico da Bandeira

O aposentado Pedro Custódio, mais conhecido como Pedrão, de 58 anos, partiu para o Caparaó na segunda-feira (3) e retornou à Grande Vitória nesta sexta-feira (7), junto dos Amigos da Associação do Mestre Álvaro. Na quinta-feira, por volta das 6h, no Terreirão, o termômetro marcou -0.4 ºC, como conta Pedrão.

"Estava muito frio, a ponto da água da panela congelar. Eu estava preparado, com muita roupa e mesmo assim foi difícil. Algumas pessoas que não tinham se preparado para tanto frio não conseguiram dormir. Na terça-feira pegamos -2.9ºC. Foi bem complicado subir, mas a gente conseguiu", descreve.