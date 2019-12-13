A vida não está fácil para o Papai Noel no ES, mas há esperança

Com a chegada do fim do ano, as crianças já começam a se mobilizar para ganhar o presente de Natal. Muitas delas, moradoras de regiões carentes e que na maioria das vezes não têm acesso a um presente, fazem o pedido para o Papai Noel por meio de cartas na campanha Papai Noel dos Correios. Só aqui no Espírito Santo 12 mil delas foram enviadas para o bom velhinho e a solidariedade do capixaba foi tanta, que todos os pedidos foram atendidos. Veja a reação de crianças ao receberem os presentes.

Quem passar por Fundão vai ver um brilho diferente na cidade. Mais precisamente na casa do aposentado Vavado Pratti, que há mais de 20 anos enfeita e abre as portas de sua própria casa para fazer uma festa de Natal de graça para crianças, vizinhos e turistas. Desta vez, a visitação acontece das 19h às 22h e, no dia 25 de dezembro, haverá festa com pula-pula, pipocas, algodão-doce e outras guloseimas. A entrada no local é franca e o que paga os custos que o aposentado tem é o sorriso no rosto de cada um que vai até o local.