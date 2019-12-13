A vida não está fácil para o Papai Noel no ES, mas há esperança

A semana não está fácil para o Papai Noel no Espírito Santo. Isso porque, em três dias houve criança colocando fogo em boneco do bom velhinho, árvore de maconha decorada para o Natal e até idosa aplicando golpe para ficar com doações. Mas apesar das bizarrices, não é preciso perder as esperanças no espírito natalino. Em contrapartida, há muitos capixabas empenhados em fazer um Natal melhor para outras pessoas, seja reformando brinquedos para doação ou realizando desejos de cartinhas enviadas aos Correios. Os capixabas doaram presentes para todas as 12 mil crianças que enviaram pedidos para o Papai Noel dos Correios. Veja na lista os casos bizarros e os exemplos que inspiram.
CENAS NATALINAS MAIS BIZARRAS
GOLPE DOS BRINQUEDOS
O clima natalino passou bem longe do Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra, na manhã da última terça-feira (10). Isso porque três crianças atearam fogo em um boneco do bom velhinho, que faz parte da decoração do local para o Natal. Segundo a Prefeitura da Serra, logo no início da manhã foi observado um pequeno incêndio na peça natalina do Papai Noel, que compõe a decoração do Parque da Cidade. Os próprios funcionários do parque controlaram o incêndio e não houve feridos. O parque ainda estava com poucos frequentadores e o incêndio foi provocado por três crianças que brincavam no local. Veja o vídeo no fim da lista.
Na manhã da última quarta-feira (11), policiais militares descobriram que o espírito natalino bateu à porta de uma família do bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra, de uma forma diferente. Durante uma ocorrência envolvendo a guarda compartilhada de uma criança, os militares identificaram um pé de maconha decorado com presépio, bolas coloridas e pisca-pisca. A árvore foi apelidada pela família de Cannabis natalina. O dono da casa disse que a erva estava sendo cultivada no imóvel há seis meses e que plantou para consumo próprio. Ele levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra com a mulher e um amigo, sendo liberado nesta quinta-feira (12).
Uma idosa de 63 anos é acusada de dar um golpe nos fiéis de uma igreja católica em Vila Velha. Ela recolheu doações com o pretexto de que o material seria destinado para crianças pobres do bairro Terra Vermelha. Mas segundo a Guarda Municipal, as cartas de Natal com os pedidos eram falsas e ela ficaria com tudo o que foi arrecadado. A prisão ocorreu na noite da última quarta-feira (11) após a mulher - identificada como Luciana Lima de Almeida - sair da Paróquia São Francisco de Assis, em Itapoã, com uma Kombi lotada de presentes doados pelos frequentadores da igreja. De acordo com os agentes, já havia um mandado de prisão aberto contra ela por aplicar golpes desde 2018. O que chamou à atenção é que havia várias cartinhas assinadas com o nome de uma única criança.
MAS AINDA HÁ ESPERANÇAS...
APOSENTADO FAZ FESTA DE NATAL DE GRAÇA
A infância pobre ao lado dos seis irmãos em Aimorés, Minas Gerais, não permitiu que Francista Monteiro Alves, de 67 anos, pudesse ganhar bonecas e brinquedos no Natal. Há 47 anos moradora de Santana, em Cariacica, Chiquita costureira, como é conhecida, decidiu que queria oferecer para outras crianças um fim de ano melhor do que os que teve um dia. Ela recicla bonecas e ursos de pelúcia, mutas vezes retirados do lixo, e transforma em brinquedos novinhos para doações. Perguntada quem a costureira acha que fica mais feliz com as bonecas, se são as crianças ou ela mesma, Chiquita não pensa duas vezes. "Acho que sou eu", diz aos risos, e completa: "Ver a reação das crianças ao ganhar uma coisa que veio do lixo me traz uma felicidade que não dá pra explicar. Faz tudo valer a pena", finaliza.
Com a chegada do fim do ano, as crianças já começam a se mobilizar para ganhar o presente de Natal. Muitas delas, moradoras de regiões carentes e que na maioria das vezes não têm acesso a um presente, fazem o pedido para o Papai Noel por meio de cartas na campanha Papai Noel dos Correios. Só aqui no Espírito Santo 12 mil delas foram enviadas para o bom velhinho e a solidariedade do capixaba foi tanta, que todos os pedidos foram atendidos.Veja a reação de crianças ao receberem os presentes.
Quem passar por Fundão vai ver um brilho diferente na cidade. Mais precisamente na casa do aposentado Vavado Pratti, que há mais de 20 anos enfeita e abre as portas de sua própria casa para fazer uma festa de Natal de graça para crianças, vizinhos e turistas. Desta vez, a visitação acontece das 19h às 22h e, no dia 25 de dezembro, haverá festa com pula-pula, pipocas, algodão-doce e outras guloseimas. A entrada no local é franca e o que paga os custos que o aposentado tem é o sorriso no rosto de cada um que vai até o local.