A via-crúcis de quem depende dos serviços públicos no ES

Para ir ao banco, para pegar um ônibus ou conseguir um atendimento médico, elas estão sempre presentes: filas e mais filas. Nesta Sexta-feira da Paixão lembramos a via-crúcis, que foi o caminho percorrido por Jesus Cristo até chegar à cruz. É difícil comparar situações tão distintas, mas a falta de garantia de direitos básicos em todas as áreas tem criado um verdadeiro caminho de tortura para quem depende do serviço público.

José Reis tenta marcar uma consulta para a esposa ha mais de 2 anos no posto de saúde de Jacaraípe Crédito: Bernardo Coutinho

Na saúde essa situação é mais clara e, quando o paciente não consegue um procedimento, o risco de não obter a cura para uma doença é maior. A aposentada Alderite de Oliveira, 67 anos, descobriu há seis que tinha um cisto nas cordas vocais. Desde então, foram idas e vindas a médicos. Há três anos quase fez a cirurgia mas, por falta de vaga em UTI - uma exigência pelo fato de já ter passado por três infartos e o risco cirúrgico ser maior - continua na fila.

Alderite agora vai ter que voltar ao otorrinolaringologista (médico especialista) e se submeter a todos os exames de novo. A solicitação já foi feita na unidade de saúde de José de Anchieta, na Serra, onde mora. O medo é de evoluir para uma doença mais séria, como o câncer. Fico muito rouca, tenho tosse e dor na corda vocal. Necessito dessa cirurgia. Do lado esquerdo, não sinto nada, mas do direito eu sinto fechando. Eu não posso perder a minha voz, reclama.

Braz Fernandes de Oliveira e Alderite Oliveira esperam mais de 3 anos na fila por uma cirurgia no sistema público Crédito: Bernardo Coutinho

O esposo dela, Braz Fernandes de Oliveira, 72 , também está aguardando vários procedimentos. Entre os que ele solicitou no posto de saúde estão tomografia nos olhos  já não enxerga mais em um deles , avaliação cardíaca e uma ressonância magnética, para saber porque está perdendo parte dos movimentos do corpo. Ele foi à unidade de saúde, solicitou, mas não sabe o porquê de tanta demora.

Eu sinto muita ânsia. Tenho a fala cansada, com falta de ar. Nós só queremos viver, ter tratamento digno. Sabemos que não somos autoridades e nem donos da saúde, mas merecemos respeito, pede Braz.

ESPERA

Ainda na Serra, outro exemplo de via-crúcis acontece na Unidade Regional de Saúde de Jacaraípe. Segundo moradores do bairro, a espera para consultas chega até a dois meses em algumas áreas. No caso de especialidades oferecidas pelo governo do Estado, pode passar de um ano.

O atendimento é bem precário. As consultas estão sendo marcadas para 10 de maio em diante. O posto não comporta a população. E a gente fica na espera. Dentista raramente as pessoas conseguem. Há três anos eu tento, mas ainda não consegui, afirma a cuidadora de idosos Elizene Moreira Câmara,39.

A falta de dentista, a propósito, é um dos principais problemas da unidade. Há pouco mais de uma semana, pessoas dormiram na fila só para conseguir uma senha de atendimento odontológico.

Longa espera para ir e voltar do trabalho

Uma outra face da via-crúcis que a população enfrenta são as filas para esperar ônibus. A vendedora Daiane Gomes, 29, sabe bem como é isso. Todos os dias ela gasta até quatro horas para ir e voltar para o trabalho.

No dia em que a reportagem do Gazeta Online conversou com ela, no Terminal de Laranjeiras, na Serra, ela já tinha gastado 50 minutos de Eldorado até o local e levaria ainda mais uma hora até a Praia do Canto, em Vitória.

Fila no terminal de Laranjeiras, na Serra Crédito: Bernardo Coutinho

Eu pego o ônibus no meu bairro e normalmente tem muita gente aguardando; aqui também é assim. O que cansa, às vezes, é o deslocamento. Se o horário fosse cumprido, seria muito melhor, não daria tanta gente. Cada um saberia a hora do seu, avalia.

A auxiliar administrativa Simone Dondone, 39 anos, passa pelo mesmo problema. Ela sai de Serra Dourada, na Serra, e vai para Barro Vermelho, em Vitória. O tempo gasto é de mais de uma hora para ir e o mesmo tempo para voltar. Mas ela acredita que o retorno é ainda mais complicado.

É pior ainda porque parece que diminuem a quantidade de ônibus. Tenho que ficar até 20 minutos no ponto esperando. E eu estou grávida, o que dificulta mais, declara.





Remédio

Não é nada raro encontrar pessoas de madrugada esperando por remédios nas Farmácias Cidadãs da Grande Vitória. Na unidade de Vila Velha, a aposentada Maria de Lurdes Ventorim Sarmento, 65, é sempre uma das primeiras a chegar.

Meu marido tem Parkinson e preciso pegar o medicamento. Para garantir que vou conseguir e não ficar esperando muito tempo depois que abrem, tenho que chegar cedo. Ou você faz isso, ou perde o dia. É preciso vir para ver se tem remédio, pois só ligar não dá explica.

Jorge Robson de Souza espera a farmácia abrir para conseguir seu remédio Crédito: Bernardo Coutinho

No local onde fica a farmácia, na Avenida Carioca, não há nenhum suporte. Idosos, cadeirantes e gestantes: todo mundo tem que ficar esperando naquele espaço sem proteção e até inseguro durante a madrugada. O comerciante Jorge Robson de Souza, 62 anos, pegou emprestada uma cadeira para poder esperar na fila. Isso não tem jeito, não. Até nas igrejas hoje tem fila, observou.

Estado e prefeitura justificam atrasos

O Estado e a Prefeitura da Serra justificam problemas apontados pela população, afirmando que providências estão sendo adotadas.

Em relação à aposentada Alderite de Oliveira, a Secretaria Municipal da Saúde disse que já tem duas consultas marcadas para o próximo mês, mas o pedido de cirurgia feito pelo médico ainda está aguardando. No caso de seu marido, Braz, a tomografia não foi feita porque ele não teria comparecido no dia agendado. Para o cardiologista, a consulta será no próximo dia 17, enquanto as ressonâncias continuam pendentes. Já para reduzir as filas na unidade de Jacaraípe, serão contratados mais médicos. Também está em construção um novo posto em Castelândia e o sistema será informatizado.

No Estado, as consultas com especialistas são agendadas de acordo com a gravidade indicada pelo médico solicitante, informou a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), em nota, acrescentando que a responsabilidade pela demanda também é do município. No caso da Farmácia Cidadã, a Sesa garantiu que em breve a unidade de Vila Velha vai mudar de local, triplicando de tamanho, e também passará a ter agendamento.

Para o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos da Grande Vitória , uma das formas de reduzir a espera de ônibus é a bilhetagem eletrônica. Já o diretor da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), José Carlos Moreira, diz que é impossível trabalhar com nenhuma fila. Muitos querem fazer filas paralelas, especialmente em horários com menos frequências. As pessoas querem ir sentadas.