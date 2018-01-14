A paixão por navegar nos mares da educação

Walter Saffier, 53 anos Crédito: Marcelo Prest

Nasci em Campos, no Rio de Janeiro. Depois, me mudei para a capital fluminense. De lá vim para Vitória, onde estou desde os 18 anos. Cheguei aqui em 1983, para ser repórter em um canal de televisão. Antes, eu era locutor de rádio no Rio de Janeiro. Também escrevia, desde meus 11 anos de idade, para a imprensa.

Meu primeiro contato com o jornalismo foi em um jornal escolar, que eu criei. Dali, me projetei para fora da escola, comecei a escrever e a ser locutor. Tive oportunidade de ser locutor da Rádio Difusora de Duque de Caxias, cujo dono era o Tenório Cavalcanti, o homem da capa preta, que José Wilker interpretou no filme. Ele era o dono da Lurdinha, a famosa metralhadora, e conhecê-lo foi uma oportunidade, foi um homem que marcou a história do Rio de Janeiro.

Eu fazia ainda algumas palestras sobre pintura, artes, músicas, drogas... Sempre fui um pesquisador. Em Vitória, além da experiência como repórter de televisão, fui locutor de algumas emissoras de rádio, escrevi para alguns jornais, ganhei o prêmio Janc da Rede Gazeta. Era repórter esportivo e foi uma premiação muito bacana. Lembro-me da época que Vanderlei Luxemburgo era técnico do Rio Branco, me lembro da Desportiva no auge. Enfim, acompanhei bem essa vida nos anos 1980. Foi um período áureo, grandes jornalistas existiram naquela época e marcaram a história do Estado.

Walter na época em que foi jornalista Crédito: Arquivo Pessoal

Mas uma conversa com o senador João de Medeiros Calmon me fez sair do jornalismo e migrar para a educação. Ele me pediu para fazer companhia a ele de Colatina a Vitória, para não vir apenas com o motorista. E me contou sobre a história dele e a paixão pela educação. Resolvi fazer pedagogia e ser dono de escola a partir daquela conversa.

A princípio, minhas escolas teriam o nome do senador. Mas, na época, a família não autorizou que o nome dele fosse usado após a morte. Como eu precisava inaugurar a escola, me veio o nome Lusíadas, em referência a uma obra do poeta português Luís de Camões.

A obra fala das expectativas que se tinha em relação às navegações e às explorações portuguesas. Assim também são as expectativas e os incentivos que criamos nos alunos para as novas descobertas. Depois de mares profundos navegados na escola, mares revoltos, esses alunos encontrarão águas bem mais tranquilas para navegarem no resto de suas vidas.

Tive experiência também como vereador do município de Vila Velha. Contudo, percebi que meu lugar era mesmo na educação e aqui estou. Em 16 anos formamos mais de 25 mil alunos, contamos com 200 funcionários e 3,1 mil alunos.

Sou também um apaixonado pelo Fluminense desde a infância. Achava muito legal os acentos de bicicletas com o escudo do clube, aí cada vez mais fui me apaixonando, acompanhando o time. Estive na final da Libertadores em 2008, o título em Florianópolis, da Copa do Brasil (2007). Gosto muito de ter objetos do Fluminense na minha sala. Quando os alunos entram lá para conhecer a escola, eles logo querem brincar, se identificam, abre sempre um bom bate-papo. Tenho um escudo, camisa, bandeira, muitas peças assinadas pelos jogadores, técnicos e dirigentes. Aqui no Estado me simpatizo pela Desportiva, pelo tempo em que eu era repórter.