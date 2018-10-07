'A guerra às drogas é a forma mais insana de se gastar recursos públicos'

A crise na segurança pública é, para os capixabas, o maior problema do Espírito Santo atualmente. Em recente pesquisa realizada pelo Instituto Futura, 25,4% dos entrevistados elegeram o tema como o principal desafio para o próximo governante. Não é difícil entender a preocupação: o Estado está entre os que mais matam mulheres no Brasil, passa por um período de disputas entre facções de traficantes e sofre com os crimes contra o patrimônio. E no restante do Brasil a situação não é diferente.

Para Daniel Cerqueira, doutor em Economia, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e um dos coordenadores do Atlas da Violência, a retórica da guerra precisa ser combatida, para o bem das polícias e da população. Temos que ter uma repressão qualificada em vez de reativa, avalia.

O especialista, que estuda os reflexos da criminalidade e as políticas de segurança no Brasil desde 1999, afirma ainda que a atual política antidrogas está fadada ao fracasso.

Qual é o grande problema da segurança pública no Brasil hoje?

Temos problemas de várias naturezas. Problemas estruturais, de gestão, porém o maior deles é a falta de comprometimento dos políticos com a vida das pessoas. Existe uma inconsistência intertemporal da política. A cada dois anos o político profissional tem eleição, para trabalhar e ganhar votos. Em curto prazo, na melhor das hipóteses, o jogo está em zero a zero. É um problema muito complexo, que vem se acumulando há décadas e não vai ser resolvido de uma hora para outra. Temos a descontinuidade de programas sociais meramente por interesses políticos. Ficamos condenados a esse eterno recomeço.

Analisando o Atlas da Violência 2018, vemos que a Colômbia liderava a lista dos países mais violentos da América do Sul havia alguns anos. Hoje, está abaixo do Brasil. Por quais razões eles conseguiram combater a violência?

Apesar de não haver uma fórmula mágica, há sim caminhos que dão certo. O que a Colômbia fez é algo muito parecido com o que os países desenvolvidos e outras regiões, como Juárez, no México, que era um dos locais mais violentos do mundo, e até alguns lugares do Brasil, já fizeram. O primeiro ponto importante é o comprometimento do principal político, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente. Sem isso, nada mais funciona. A política da segurança pública tem que ser intersetorial, com inclusão de políticas de educação e saúde, mas quem vai comandar isso é o principal executivo. O segundo ponto é a necessidade de um pacto entre todos os atores da sociedade  as instituições do Estado, empresários, igrejas, comunidades. Além disso, hoje temos uma polícia dividida. As corporações brigam entre si, e um secretário de Segurança manda muito pouco. Isso acontece em vários Estados brasileiros. Tem que haver uma gestão científica da segurança pública.

O que seria esse tipo de gestão?

Hoje, as ações de segurança são feitas na base do achismo, são paliativas. Sabemos, cientificamente, que a violência está muito concentrada nos territórios. No Brasil, por exemplo, 2% dos municípios concentram metade dos homicídios do país. Quando você vai olhar esses municípios, metade desses homicídios está concentrado em menos de 10% dos bairros. Na gestão científica, a gente vai localizar esses pontos, fazer um diagnóstico de dinâmicas sociais, mapear quem são as pessoas que moram ali, quem são os garotos que estão fora da escola, o que foi feito de ação social para evitar que aquela criança vire um criminoso amanhã. É necessário ainda um diagnóstico a partir da inteligência policial. Saber quem são os homicidas contumazes daquela região, que normalmente são poucos, mas que cometem muitos crimes. Tem que ter um planejamento de ações e depois avaliar se elas tiveram efeitos.

E quais os outros pontos fundamentais para diminuir a insegurança?

O controle das armas de fogo é fundamental. Outro ponto é criar espaços de solução de conflitos nas comunidades, escolas e até na Justiça. O ser humano é conflituoso e muitas vezes, se não há o espaço para diálogo e negociação, a violência acaba se tornando a forma de resolução de conflitos. A polícia também tem que ser alimentada por investigação e informação. No Brasil a gente sucateou as Polícias Civis. Elas não possuem investigação, não conseguem abrir delegacias distritais, o trabalho de inteligência não existe e, quando existe, a informação não é compartilhada. Aí a polícia vai acabar prendendo aquele ladrão de galinha, o cara que roubou um celular na rua, enquanto o criminoso perigoso e contumaz continua solto. Temos que ter uma repressão qualificada em vez de reativa. O último ponto é o investimento nas crianças. Se não tiver isso, não adianta ter polícia, porque o ciclo não vai ser quebrado.

É certo dizer que a maioria dos homicídios está ligada ao tráfico?

Existe um mito a esse respeito que é propagado pelas autoridades do Brasil. A gente tem uma segurança pública tão precarizada que os Estados não conseguem nem produzir dados de elucidação de crimes. Não se sabe quantos crimes exatamente decorrem do tráfico de drogas. Muitas autoridades batem nessa tecla para se esquivar das suas responsabilidades. Mas é verdade que o crime organizado que se desenvolve dentro das cadeias é algo importante. Como no Brasil temos o modelo de polícia reativa, 70% dos presos foram detidos em flagrante. Aquele que estava na rua, não a partir de investigação. Então a prisão é de baixa qualidade e o que aconteceu nesses últimos anos foi uma explosão de presos. A maioria é jovem, que cometeu crime e realmente merecia ser punida, mas não necessariamente com a prisão. Esses meninos vão se tornar massa de mão de obra das facções criminosas, visto que vão precisar se agregar para não morrerem dentro da cadeia. E aí, ao saírem, necessariamente terão que cometer crimes. Até os anos 90, tínhamos três a quatro facções criminosas, sendo as principais o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Hoje temos 81 facções criminosas nascidas dentro das cadeias. O Estado perdeu o controle das prisões e depois começou a movimentar os presos de um local para o outro. Isso criou condições para essas organizações migrarem.

No Espírito Santo, temos notado uma evolução crescente de grupos ligados a essas facções, inclusive com relatos de expansão para o interior. Quais são os efeitos disso para a sociedade?

Esse processo vem ocorrendo de forma sistemática. Em 2005, principalmente, foi quando começou a expansão dessas facções, sobretudo o Comando Vermelho e o PCC. Isso aconteceu em vários Estados, principalmente no Norte e Nordeste, em cidades pequenas. Os índices de homicídios aumentaram em locais pequenos. Hoje, o PCC está buscando alianças com facções locais, fazem batismos dentro da facção, e aqueles criminosos terminam dominando aquela região. O Comando Vermelho reagiu e também começou a fazer isso. Isso é um grande vetor da expansão dos crimes violentos no país.

E como avalia a política antidrogas do Brasil?

Ela é totalmente equivocada. Aliás, é assim na maior parte dos países, com a política de guerra às drogas e investimento na repressão. Essa política já nasce fracassada pela sua lógica econômica. Imagine que o Estado ou um país conseguisse ter sucesso no sentido de reprimir as drogas. A oferta iria diminuir. Com isso, o preço tende a aumentar e atrair narcotraficantes que estão dispostos a assumir o risco para ganhar esse valor mais alto. Em 30 anos, os Estados Unidos gastaram mais de US$ 1 trilhão, e o preço da droga no mercado interno diminuiu. Isso mostra o tamanho insucesso na repressão, pois se o preço caiu é sinal que tem oferta alta. O caminho, já que o mundo não vai legalizar as drogas, é investir em pesquisa e educação. Temos que saber os motivos de o jovem provar a droga pela primeira vez e fazer um trabalho de prevenção. No Brasil, nós já tivemos uma campanha, das mais bem-sucedidas do mundo, que mostra que isso é possível. A campanha antitabagismo informou e diminuiu a demanda pelo tabaco substancialmente. Outra questão é a da redução de danos. Sabemos que quem sustenta o tráfico é o consumidor voraz, o mais viciado. Temos que fazer um trabalho para que essa pessoa diminua a demanda por drogas. É uma política de saúde pública que pode gerar muito mais resultado do que desperdiçar recursos públicos com essa repressão.

Quanto é gasto com essa política?

A guerra às drogas é a forma mais insana de se gastar recursos públicos. Falando em segurança pública, a gente gasta 1,4% do PIB hoje, cerca de R$ 88 bilhões. Mas isso é muito mal gasto. Replicamos modelos falidos. Podem colocar mais R$ 70 bilhões, comprar viaturas, aumentar o efetivo policial, e o crime vai continuar aumentando, porque não dá para manter um policial em cada esquina do Brasil e rezar para prenderem todos os criminosos. Somente mudando para o modelo de repressão qualificada, vamos conseguir avanços. A polícia hoje atua às cegas. O Atlas mostra que a maioria dos homicídios no país é contra negros. Existem dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é histórico e vem da escravidão. Os negros continuam sendo super-representados nas camadas mais pobres da população, então estão mais suscetíveis a sofrer violência. O outro ponto é o racismo que existe no Brasil. Colocam viaturas em regiões mais nobres, enquanto nos locais mais pobres, esquecidos pela sociedade, muita gente mata, muita gente morre, e ninguém sabe o que acontece. Existe um racismo difuso. Um exemplo é você pegar algum caso de um cidadão branco, morto em uma área nobre de Vitória ou em qualquer lugar do Brasil. Te dou duas certezas: a primeira é que o crime será elucidado. Outra é que vai sair em todos os jornais. Se morre um negro pobre, não é nem notícia às vezes. Hoje temos a legitimação social dessas mortes.

Qual será o maior desafio do próximo governo federal?

O primeiro é desarmar essa bomba plantada pelos mercadores do medo, que são esses caras que se elegem com um discurso de que bandido bom é bandido morto. Esse tipo de fenômeno só faz piorar a segurança pública. Quando você coloca essa política no sentido da guerra, significa dizer que vai ter uma guerra de policiais com criminosos e no meio do caminho estarão as comunidades pobres. E quando você tem um abismo de desconfiança entre a polícia e a comunidade, todo trabalho é perdido. As polícias que funcionam trabalham à base da colaboração e da confiança recíproca com as comunidades. Além disso, essa retórica da guerra, de dar licença para matar, significa dizer que do outro lado, o cara que é criminoso vai comprar mais armas, estimular o comércio de armamentos e o ódio aos policiais, em um processo de vingança recíproca. E tem outro ponto: quando você dá licença para o policial matar, você também dá a licença para ele decidir não matar. Aí vem a propina. Se alguns maus policiais estiverem na equipe, vão comprometer todo o trabalho em uma localidade. Por fim, essa retórica dos mercadores do medo funciona contra os próprios policiais, porque eles matam muito e morrem muito. Nossos policiais matam sete vezes mais que os policiais norte-americanos e são assassinados 19 vezes mais do que eles.

Como avalia o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/003)?

Quanto mais armas, mais homicídios, mais feminicídios, mais acidentes fatais envolvendo crianças e insegurança dentro do lar. A pessoa que compra uma arma está pensando, naturalmente, em se defender, mas ela é um elemento de insegurança social. Avaliamos os efeitos do Estatuto e chegamos a um resultado, após análise de dados, que se não fosse a lei, a taxa de homicídios no Brasil seria 12% maior. Mas o que precisa ser dito é que o controle responsável da arma de fogo não é o remédio para todos os males. Nós não vamos resolver problemas de falência de políticas públicas com uma lei. Mas ela foi efetiva, gerou resultados e há um consenso científico, através de pesquisas, que o Estatuto poupou vidas. Quem afirma o contrário tem como base uma retórica vazia. Hoje, facilitar o acesso às armas seria uma tragédia. Cerca de 90% das armas que tiram vidas no país são curtas, pistola ou revólver. A arma dentro da cidade é um instrumento de ataque, não de defesa. Uma pesquisa do Ministério Público de São Paulo mostrou: no caso de uma pessoa ser abordada com arma na rua, a chance de tomar um tiro e morrer é de 34% maior. Além disso, no Brasil, quanto mais armas legais estiverem à disposição, mais delas serão extraviadas. Na CPI das Armas, feita no Rio de Janeiro, em 10 anos se verificou que 18 mil armas foram extraviadas apenas das empresas de segurança privada.

Como o governo federal pode ajudar no desenvolvimento de políticas públicas em parceria com os Estados?