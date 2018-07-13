A cada 2 horas, uma pessoa se torna vítima de furto ou roubo em Vitória

O universitário Marcelo da Silva, 20, já foi assaltado duas vezes em Jardim da Penha Crédito: Fernando Madeira

A cada duas horas, uma pessoa foi roubada ou furtada na Capital este ano. De janeiro a junho, no total, foram registradas 2.623 ocorrências. A maioria dos casos, 45%, foi de assalto no meio da rua. Em segundo lugar, está o furto de veículos, com 18%.

O bairro com maior índice de registros de furto ou roubo é Jardim da Penha, com 334, seguido por Praia do Canto, com 291, e Jardim Camburi, com 240. Os dados são do Observa Vix (plataforma on-line da prefeitura com diversos índices, entre eles os de segurança).

Entre esses locais, o pico de crimes aconteceu no mês de maio em Jardim da Penha, quando o número de ocorrências chegou a 65. Na Praia do Canto, o mês mais violento foi abril, com 61 casos, e em Jardim Camburi foi março, com 55.

O especialista em segurança pública Alexandre Domingos aponta que os bairros de classe média alta atraem os bandidos porque são nesses locais que estão os bens de maior valor econômico. O atrativo (no caso dos três primeiros da lista de crimes em Vitória) também é o próprio bairro, que tem facilidade de acesso e rota de fuga para bandidos.

Ele ressalta que os crimes ocorrem também em regiões carentes, mas as pessoas denunciam menos. As pessoas não têm o hábito de denunciar como em áreas nobres por medo, por saber que não vai haver solução e até por falta de infraestrutura para realizar o registro.

O coordenador de segurança da Associação de Moradores de Jardim da Penha, André Luís Alves, afirma que há policiamento no bairro, no entanto, a região é visada por bandidos que encontram na Ponte da Passagem uma rota de fuga. Temos registros envolvendo pessoas em situação de rua e gente que vem de outros bairros. Acredito que o problema é a legislação frouxa que prende e solta as pessoas e elas voltam para o mesmo lugar para assaltar, diz.

Já o presidente da Associação Comercial e de Moradores da Praia do Canto, César Saade, aponta que além dos furtos e roubos o maior problema do bairro são os arrombamentos de a madrugada. Temos um grave problema social, aumentou o número de pessoas em situação de rua, eles aproveitam para furtar nesse período. Há policiamento para prendê-los, mas são soltos no mesmo dia e voltam a cometer os furtos, disse.

Para o presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Enock Sampaio, a sensação é que os crimes contra o patrimônio aumentaram nos últimos tempo. Ele acredita que isso ocorreu com a instalação do cerco eletrônico. Como o bairro é próximo a Serra, o bandido passa pelo cerco, mas chega na Serra antes da polícia pegá-lo, aponta.

PREFEITURA DIZ QUE CERCO ELETRÔNICO REDUZIU CRIME

Apesar do registro de 2.623 furtos e roubos de janeiro a junho deste ano, em Vitória, houve diminuição de 17% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2017, foram 3.173 casos. Para a prefeitura, um dos responsáveis pela redução dos crimes contra o patrimônio é o cerco eletrônico, que passou a funcionar em abril monitorando as entradas e saídas da Capital.

Somente a redução de roubos e furtos de veículos foi de 28%. Foram 590 ocorrências nos primeiros seis meses deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 826, segundo dados do Observa Vix.

Segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, parte dessa redução tem relação com a implantação do cerco eletrônico. No total são 18 barreiras, com 70 câmeras em todas as entradas e saídas da Capital.

Os dados recebidos pelas câmeras são cruzados com a base do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e, no caso de flagrarem veículos com restrição, os operadores da Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom) repassam as informações ao Ciodes para que seja feita a abordagem pelas equipes da Guarda Municipal ou da Polícia Militar.

Sempre existe algo para fazer em relação a segurança pública, mas é bom reconhecer o que foi feito. A ferramenta ajudou a reduzir o número de furtos e roubos de veículos, e acredito que tenha tido reflexo em outros tipos de crimes. No entanto, é válido ressaltar que estamos atingindo o resultado pela integração do trabalho com as polícias Civil, Militar, Federal e com o Ministério Público, diz.

NOVO PROJETO

Um novo projeto da Subsecretaria de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Vitória (Subti) consiste em identificar qualquer tipo de arma, seja de fogo ou arma branca, como facas ou outro objeto cortante, que pode ser utilizada em assaltos.

Segundo o subsecretário da Subti, Márcio Passos, o sistema será inserido em câmeras do Cerco Eletrônico e em outras 200 da Capital. A Central irá emitir um alerta quando alguém sacar ou passar com uma arma na cintura.

A ideia é aumentar a segurança e coibir assaltos e roubos, principalmente de celulares e bicicletas. O projeto será apresentado ao prefeito de Vitória, Luciano Rezende, nos próximos dias.

ESTADO NÃO COMENTA DADOS DE FURTOS E ROUBOS

A Secretaria de Segurança Urbana (Sesp) e o diretor de comunicação social da Polícia Militar, tenente-coronel Marcelo Muniz, foram procurados, para comentar sobre os bairros onde há mais roubos e furtos na Capital. No entanto, disseram que não iriam falar sobre os dados porque não foram disponibilizados pela instituição. As informações são do Observa Vix, da prefeitura.

No entanto, a reportagem solicitou aos órgãos os dados de roubos e furtos na Capital à Sesp e eles não foram repassados. Através da Lei de Acesso à Informação, em maio, foi dito que em atenção ao presente pedido de acesso à informação, informamos que está disponibilizado no site da Sesp todos os boletins de ocorrência gerados no ano de 2017. Os boletins de ocorrência do ano de 2018 estão sendo tratados e inseridos parcialmente no site, sendo disponibilizados pelo mesmo modo assim que possível.

CAPITAL TEVE 35 HOMICÍDIOS NOS PRIMEIROS CINCO MESES

Vitória registrou de janeiro a maio deste ano 35 homicídios. O número é 17% menor que do último ano, quando foram registradas 42 mortes no mesmo período, segundo o Observa Vix.

Os crimes ocorreram em 23 bairros. O Centro e o Morro da Piedade tiveram a maior quantidade de registros: três em cada um. Monte Belo, Conquista, Cruzamento, Santo Antônio, Forte São João, Inhanguetá e São Pedro tiveram duas mortes cada. Já Bela Vista, Caratoíra, Fonte Grande, Goiabeiras, Gurigica, Ilha de Santa Maria, Ilha do Príncipe, Itararé, Jardim Camburi, Joana Darc, Mário Cypreste, Maruípe, Resistência e Santos Dumont registraram um.