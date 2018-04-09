90 mil fiéis assistem missa de encerramento da Festa da Penha

Missa de encerramento da Festa da Penha 2018 Crédito: Raquel Lopes

Na missa de encerramento, que começou às 16h desta segunda-feira (9), a Festa da Penha brinda a participação do estimado 1,2 milhão de fiéis na edição deste ano. Só para esta celebração, a organização estima que 90 mil pessoas ficaram no campo da Prainha, em Vila Velha. O arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, também comemora a energia dos romeiros, que agradeceram e pedirem proteção a Nossa Senhora da Penha durante os dias de celebração.

Para ele, a festa é sempre a maior dos católicos no Espírito Santo e, para a igreja, é momento de alegria e esperança. "Nossa Senhora da Penha é Nossa Senhora das Alegrias. Os romeiros vieram aos pés de Nossa Senhora. E eu já estou velho, está na hora de passar o bastão para outro", brinca Dom Luiz, que vai se aposentar e o Papa Francisco deve nomear outra pessoa para o posto. "Mas estou muito feliz hoje", finaliza.

A estudante Amanda Almeida, de 17 anos, participa da Festa da Penha há 10 anos e sempre vai à celebração acompanhada da madrinha e amigos. "Sou devota de Nossa Senhora da Penha e participo do grupo de Adolescentes com Cristo. É sempre muito bom participar do evento", afirma.

O casal Jailton Tavares e Jaqueline Rocha também marcam presença na festividade há uma década e estão sempre acompanhados dos filhos. "A festa faz parte da história do capixaba, venho com fé e esperança em dias melhores. Já foram diversas graças alcançadas", exclama.

O Grupo de Jovens Resgate, da Comunidade de Santa Ana, em Cariacica, se dividiram em um ônibus. No total, 48 pessoas fizeram questão de assistir à missa de perto. "Viemos devido à fé, tradição e despedida de Dom Luiz. Ele é 'paizão', espero que o outro seja bom que nem ele", garantiu um deles.



