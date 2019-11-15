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Atenção básica

76 municípios vão ter novas equipes do Programa de Saúde da Família

São 482 profissionais entre médicos, cirurgiões-dentistas e enfermeiros que foram selecionados para ampliar a atenção primária
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 23:33

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 23:33

Objetivo é aumentar a assistência oferecida nas unidades básicas e pelo Programa de Saúde da Família Crédito: Shutterstock
Até o próximo mês, 76 municípios capixabas vão contar com 482 novos profissionais que vão atuar nas equipes do Programa de Saúde da Família (PSF). São médicos, cirurgiões-dentistas e enfermeiros, dentre outros especialistas, que foram selecionados para ampliar a atenção primária, ou seja, a assistência oferecida nas unidades básicas e pelo PSF.
A expectativa é que, a partir da ampliação do serviço, os problemas de saúde sejam solucionados de maneira mais rápida, e dentro do próprio município, reduzindo a sobrecarga das unidades de emergência. Além disso, há também a perspectiva que as demandas de média complexidade, como consultas com especialistas, sejam melhor orientadas, para reduzir tempo de espera dos pacientes.

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De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a atenção primária no Estado possui a quarta pior cobertura do país, com baixa resolutividade e que levanta questionamentos sobre a sua real capacidade de produzir bons indicadores de saúde.
O atendimento deverá ser priorizado na Grande Vitória, onde Nésio considera que a "cobertura é catastrófica". "Tirando Vitória, a cobertura não é minimamente suficiente para atender a população", assinala. Mas o secretário ressalta que, além da região metropolitana, também receberão a assistência municípios das regiões Sul, Central e Norte. 
A expectativa é de que sejam contratados cerca de 2 mil profissionais. Para este primeiro ano, foram selecionados 482, sendo 253 médicos, 129 enfermeiros e 100 cirurgiões-dentistas, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Todos vão passar por formação em serviço, com foco no aperfeiçoamento em práticas clínicas nas áreas de Medicina de Família e Comunidade; odontologia clínica e Enfermagem para a Atenção Primária em Saúde (APS).

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