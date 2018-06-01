700 moradores de Vitória esperam poda de árvore desde 2017

A espera pela poda de uma árvore em Vitória pode demorar um bocado. Desde o ano passado, 701 pedidos estão na fila de espera da central única Fala Vitória que atende pelo telefone 156. Por lá, moradores de toda capital fazem solicitações de serviços.

Dos pedidos feitos neste ano e que ainda aguardam, a poda também é líder, com 866 chamados. Ou seja, há 1.567 em aberto no total.

O segundo serviço com maior fila de espera desde o ano passado é a fiscalização de posturas, ou seja, o controle das atividades de estabelecimentos sem alvará e ambulantes. Já em 2018, em segundo lugar está a demanda por limpeza urbana.

Quem já está cansada de pedir por solução é a empresária Lourdes Ferolla, de 59 anos. Ela já fez 41 solicitações no 156, entre elas sobre o lixo que fica próximo a sua loja em Jardim Camburi. O bairro lidera o número de chamados e também está no topo dos que tem situações ainda não solucionadas.

Lourdes disse que a resposta é sempre a mesma. "Eles dizem que a coleta de lixo tem hora programada para cada rua do município, que em Jardim Camburi é uma vez por dia. Ela passa, mas não é o suficiente e o lixo se acumula na porta da loja, atraindo ratos e baratas."

DEMANDAS

A central é responsável por receber cerca de 400 tipos de solicitações diferentes pelo telefone e também no aplicativo de celular ou site. Entre janeiro de 2017 e abril de 2018 foram feitos, no total, 103.363 pedidos de serviços; desses 14.139 continuam em aberto. Na cidade, a demanda mais recorrente em todo o período é o papa móveis (8.589), seguida de iluminação pública (6.319) e limpeza urbana (5.861).

Muitos serviços são feitos em até 24 horas. Quando não é algo que pode ser resolvido pela prefeitura, a gente tenta encaminhar para outro órgão Luciana Possatti, ouvidora da Prefeitura de Vitória

Segundo a ouvidora da prefeitura, Luciana Possatti, os chamados são automaticamente encaminhados para as secretarias responsáveis. Apesar das reclamações, ela diz que a taxa de soluções é alta e nenhum serviço fica sem ser resolvido.

Luciana acrescenta que algumas demandas demoram mais tempo porque precisam de um estudo prévio, como manutenção semafórica e reforma em praças. Na poda de árvores, por exemplo, é necessária a avaliação de um profissional capacitado antes do serviço ser executado e, em alguns casos, o serviço nem é feito pela equipe da prefeitura.

Sobre a limpeza urbana, ela explica que muitas pessoas colocam o lixo na rua no horário em que a coleta já foi feita, acumulando em calçadas. Já na fiscalização de posturas, o prazo dado ao solicitante é de 30 dias e o chamado só é fechado após o problema ser resolvido.

"Quando não é algo que pode ser resolvido pela prefeitura, a gente tenta encaminhar para outro órgão. A pessoa que quiser acompanhar o andamento mais de perto pode entrar em contato com a ouvidoria através do telefone 3382-6345."

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha também possui uma central única no telefone 162. Os serviços mais solicitados de janeiro de 2017 a abril deste ano foram o disque-silêncio (9.806) e manutenção de iluminação pública (8.540). Mas os que lideram a falta de solução são: demanda de esgoto (que muitas vezes é serviço para a Cesan), asfalto de ruas e cortes de árvore.

O ouvidor geral do município, Alexandre Salgado, explica que 20% ainda não foram resolvidos. "Não é possível fazer o serviço de alta complexidade no tempo desejado, como asfalto em bairro, construção de escola e creche, você acaba respondendo com base no orçamento participativo."

PEDIDOS RECEBIDOS

Serviços já realizados do Fala Vitória 156

Solicitação em 2017: 69.609

Solicitação em 2018: 33.754

Demandas no aguardo e em andamento

Desde 2017: 5.242 (8%)

2018: 8.897 (26%)

Não concluídos em 2017

Podas de Árvores: 701

Fiscalização de Posturas: 630

Fiscalização em terreno: 310

Fiscalização de lixo em via pública (resíduos): 282

Manutenção e sinalização horizontal: 186

Retirada de árvore de via pública: 157

Fiscalização de atividades poluidoras: 137

Nova sinalização de trânsito: 122

Não concluídos em 2018

Poda de árvores: 866

Limpeza urbana: 656

Fiscalização de entulho: 395

Manutenção de sinalização semafórica: 361

Fiscalização em terreno: 354

Tapa-buraco: 286

Fiscalização de lixo em via pública: 283