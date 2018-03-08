52 escolas ficam sem aulas durante protesto de servidores em Vitória

Os servidores municipais de Vitória fizeram uma manifestação na manhã desta quinta-feira (8) reivindicando reposição salarial. O ato também contou com a participação de professores e outros funcionários de escolas e, devido a isso, 52 unidades não funcionaram.
O protesto deixou o trânsito lento. O ato começou na Praça de Jucutuquara, na Avenida Vitória, e seguiu em direção à Praça Costa Pereira, no Centro, onde terminou. Além das instituições que não funcionaram, 51 escolas aderiram parcialmente à paralisação, de acordo com a prefeitura. Nas que tiveram o serviço prejudicado, a prefeitura vai repor o tempo perdido. O ato acontece durante o dia todo.
Unidades de saúde
Mesmo o sindicato dizendo que as unidades de saúde mantiveram apenas 50% do funcionamento, a prefeitura garantiu que todas elas estão funcionando. Na Ilha de Santa Maria, na Praia do Suá e em Maruípe, por exemplo, não houve reclamações, como apurou a reportagem do Gazeta Online.
Segundo o Sindicato dos Servidores Municipais de Vitória (Sindsmuvi), que organizou o ato, a prefeitura deve 30% dos salários dos servidores, com a defasagem nos últimos anos. De acordo com a presidente, Waleska Timóteo, o problema atinge cargos como de professores, assistentes administrativos e técnicos de enfermagem.
Isso prejudica porque nós temos no dia a dia aumento de combustível, de gasolina, de gás, dos alimentos. Nós estamos até passando dificuldade financeira nos lares. Como vamos atender a população se não estamos tendo nossos direitos garantidos?", questionou a servidora e presidente do sindicato.
O órgão municipal anunciou reajuste de 3,3% para os servidores, mas eles não aceitam por causa da defasagem, de acordo com o sindicato desde 2014. Waleska também diz que um outro problema são as condições de trabalho. Uma das reclamações é a falta de concursos, que reduz o número de servidores.
O QUE DIZ A PREFEITURA
A prefeitura de Vitória informou, em nota, que o reajuste de 3,3% é relativo à perda da inflação de 2017. Haverá ainda o aumento de 28% no tíquete-alimentação. O benefício valerá para 13,5 mil servidores. Ainda haverá progressão salarial para mais de 3 mil servidores, ainda segundo a prefeitura.