50 toneladas de lixo são retiradas de estações de bombeamento em Vila Velha

Estação de bombeamento em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Somente entre o domingo (4) e esta terça-feira (6), equipes da Prefeitura de Vila Velha retiraram 50 toneladas de lixo em todos os canais e nas três estações de bombeamento do município. Os dejetos atrapalham escoamento da chuva, o que causa alagamentos.

Além de muitos pontos de Vila Velha que ficam abaixo do nível do mar, o município sofre com alagamentos, devido a grande quantidade de lixo descartado de forma irregular nas redes de esgoto.

O secretário municipal interino de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha Luciano Manoel Machado afirma que a prefeitura enviou equipes para as estações de bombeamento para remover 2 toneladas de resíduos sólidos que acumularam, mas acredita que o trabalho de limpeza começa antes, com a população.

"O acumulo de lixo nos canais e no sistema de esgoto é prejudicial a milhares de moradores de Vila Velha. Solicitamos que toda a sociedade se una ao nosso trabalho coibindo essa prática, não descartando o lixo nas ruas ou nas galerias da cidade. No domingo (4), por exemplo, choveu muito, principalmente nas Regiões 4 e 5 e boa parte do lixo acabou parando nos canais e nas estações de bombeamento, provocando alagamento e diversas áreas", afirmou o secretário.