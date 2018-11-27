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Relembre

5 casos em que estátuas e decoração de Natal viraram piada no ES

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 21:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 21:06
Entre um monumento de Papai Noel gigante colocado no meio de uma avenida movimentada a uma estátua de galinha no Centro da cidade, passando, claro pelo anjo inusitado de João Neiva, podemos chegar à conclusão que o interior do Espírito Santo é uma fábrica de memes. O Gazeta Online separou alguns casos que repercutiram nas redes sociais entre 2017 e 2018.
DECORAÇÃO EM SÃO GABRIEL DA PALHA
Crédito: Reprodução | Facebook
Em 2017, uma decoração natalina no município de São Gabriel da Palha, região Noroeste do Espírito Santo, deu o que falar nas redes sociais. É que a ornamentação colocada na Praça Aurélio Bastinello tinha, segundo muitos moradores, formato fálico. Na época, a assessoria da prefeitura alegou que o ângulo da foto e a "mente poluída das pessoas" são responsáveis pela visão distorcida da decoração. 
HOMENAGEM AOS CAFEICULTORES
Crédito: Reprodução | Facebook
O que era pra ser uma homenagem aos cafeicultores de Nova Venécia virou motivo de chacota entre os capixabas, em 2017. A escultura que mostra um homem de chapéu, peneirando grãos de café, chamou a atenção de quem passava pelo local. Muitos moradores viram na arte um órgão genital, mas a prefeitura do município alegou que a imagem é questão de ângulo. 
PAPAI NOEL EM BARRA DE SÃO FRANCISCO
Crédito: Tiago Quirino Dias
A prefeitura do município tentou, com boa intenção (claro), enfeitar a cidade para a chegada do Natal em 2017. Mas o órgão escolheu um local impróprio para colocar o monumento de quase três metros: no meio de um cruzamento movimentado da cidade. Na época, a Prefeitura de Barra de São Francisco informou que o boneco tinha sido colocado no espaço como teste. Mas, por concluir que as crianças poderiam correr um risco para tirar foto com o Papai Noel, ele foi realocado para a Praça Senador Atílio Vivácqua. 
GALINHA GIGANTE EM SANTA MARIA DE JETIBÁ
Crédito: Diogo Romanov
Neste ano, uma estátua de galinha chamou a atenção de quem passava pelo centro de Santa Maria de Jetibá. Como uma forma de divulgação para a Festa do Ovo e da Galinha um grupo de avicultores encomendou o monumento e o colocou em uma calçada da região. A aparência da ave não foi muito bem aprovada por alguns moradores do município. "Deveria ser uma galinha mais bonita, está parecendo um pombo", disse uma moradora.
POR FIM, O ANJO INUSITADO DE JOÃO NEIVA
Crédito: Reprodução | Facebook
A decoração na frente da Prefeitura Municipal de João Neiva, Norte do Espírito Santo, chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. Trata-se de um anjo segurando uma corneta - que, de acordo com os internautas, ficou parecendo um cigarro.
A página oficial da Prefeitura de João Neiva compartilhou as imagens da decoração de Natal na cidade e os internautas não perdoaram. Outra página no Facebook que posta curiosidades do Espírito Santo replicou a foto, e colocou como legenda "o anjo maconheiro de João Neiva".
"Cada um tem o anjo que merece", disse um internauta. "Prefeitura municipal de João Neiva, bolando um até com os anjos", postou outro perfil do Facebook. "É o anjo querumbeck", comentou uma mulher.

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