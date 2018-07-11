40 mil veículos no Espírito Santo estão com kit gás irregular

Ele afirma que um botijão de gás de cozinha não suporta a pressão do gás colocado num veículo. “É ilegal, negligente e imprudente colocar um botijão de gás de cozinha. Ele consegue suportar apenas 20 quilos de pressão de gás, enquanto um cilindro de gás de GNV suporta 400 quilos de pressão. A pessoa está colocando em risco a vida dela e de outras pessoas”, diz.