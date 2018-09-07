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Viradão Cultural

30 horas de cultura e arte na Capital

Viradão Vitória promete animar o feriado com 88 atrações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2018 às 12:27

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 12:27

O cantor Silva é uma das atrações do Viradão Cultural Crédito: Divulgação
Com a proposta de apresentar a diversidade cultural capixaba durante 30 horas, o Viradão Vitória começa sua 3ª edição. O evento terá início hoje, Dia da Independência, às 16 horas, e vai até às 22 horas de amanhã, no Centro da Capital. O evento faz parte das comemorações de 467 anos da cidade, cujo aniversário é amanhã.
Na programação estão 88 atrações que passeiam por diversos estilos musicais  do rap ao samba, do rock à MPB, do congo à música instrumental , além de teatro, dança, literatura e da participação de coletivos e produtores culturais do Centro. Entre as atrações está o cantor capixaba Silva, a cantora paraense Dona Onete e a carioca Nina Becker.
De acordo com o secretário Municipal de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, o Viradão Cultural deve reunir mais de 30 mil pessoas em toda a sua programação.
Embora seja um feriado prolongado e muita gente costume aproveitar para ir para o interior, vamos ter um público expressivo de no mínimo 30 mil pessoas. A estimativa total é de 40 mil, disse.
O casal de namorados Victor Caria, 19 anos, e Daniela Madeira, 19 anos, fazem parte do público que vai curtir o Viradão no Centro da Capital. Eles comemoram a variedade de atrações para aproveitar durante o feriado.
A gente pretende aproveitar ao máximo as atrações culturais. Minha namorada gosta muito do Silva. O evento é bem interessante para pessoas curtirem variados estilos de música e conhecerem outras formas artísticas, destaca.
Ainda segundo o secretário de Cultura de Vitória, durante todo o festival o sistema de ônibus municipal terá novo itinerário, funcionando com novas linhas até durante a madrugada. Serão disponibilizados 130 banheiros químicos, espalhados por todo o trajeto do evento que contará também com equipe reforçada da Polícia Militar e Guarda Municipal.
A estrutura toda foi pensada para atender as pessoas, com banheiro químico e trânsito estruturado. Teremos ainda o apoio da Polícia Militar e nossos guardas, disse Francisco Grijó.
Além da rua, espaços públicos culturais do Centro receberão parte da programação: a Casa Porto das Artes Plásticas, a Escola Técnica Municipal de Teatro, a Dança e Música Fafi (Fafi), o Museu Capixaba do Negro (Mucane), a Biblioteca Pública Municipal, a Galeria Homero Massena, o Museu de Arte do Espírito Santo (Maes) e o Palácio Anchieta.
INTERDIÇÕES
O evento Viradão Vitória fará com que haja interdição total de vias do Centro da Capital de hoje até domingo. Os ônibus terão o percurso na região alterado. Haverá também reforço de táxi com a oferta de um número maior de veículos nos pontos existentes.
- Viradão Vitória: interdição de vias, novos itinerários e mais táxis
Avenida Jerônimo Monteiro ficará interditada para a realização do Viradão Vitória (CLIQUE PARA AMPLIAR) Crédito: Prefeitura de Vitória
VEJA DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (07)
 
RELÓGIO PRAÇA 8
17h : Exposição de Carros Antigos
22h30: Juliano Rabujah.
0h: Espetáculo de Dança Movimento Urbano.
0h30: Joana Bentes
2h : DJ Gustavo Txai
PRAÇA 8
19h05: André Prando.
21h05: Silva.
PRAÇA UBALDO RAMALHETE
18h: Orizonti Sexteto.
20h: Espetáculo de Dança Experimento  A Dança que a Cidade Dança.
20h45: Duo Alma Viva.
22h30: Pedro de Alcântara.
COSTA PEREIRA
16h: Feira sabor e arte
FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA  TEATRO CARLOS GOMES
16h30: BatuQdellas
20h: Mostra Competitiva Nacional de Longas.
22h: Zezé Motta.
00h: Show - Melanina MCs
1h30 : Show - As Alquimistas
2h30: Show - Xá da Índia/ DJ Rafa Cisne
MAES
18h: Maes na Fachada - Intervenção artística com projeção de videoarte na fachada do museu.
CASA PORTO
17h: Poesia: Suely Bispo
16h: Exposição Territórios Internos
17h: Poesia - Suely Bispo
17h05: Dona Onete
18h30: Cortejo - Bandas de Congo Panela de Barro e Amores da Lua
19h: DJ Alien
FAFI
18h30: Dança A Morte do Cisne.
-Dança - Ópera do Malandro - Coreografia: Susan Calmon
-Dança - Estúpido Cupido (Coreografia: Karla Rodrigues)
-Dança - Fantasma do Tempo - Bailarina: Júlia Galter (Coreografia: Cassia dos Santos)
-Dança - Hippies (Coreografia: Gil Mendes)
-Dança - Latin/ Jazz/ Pop/ Jazz (Coreografia: Susan Calmon)
19h: Espetáculo de Teatro Outros: Uma Experiência entre Dança e Performance.
20h40: Lordose pra Leão.
SÁBADO
PARQUE MOSCOSO
10h40: Parabéns pra Vitória.
11h: No Seu Abracinho.
MUCANE
15h30: Espetáculo de Dança Negros de Todas as Cores.
16h: Samba Pras Moças.
BIBLIOTECA - SARAU
14h: Lançamento e relançamento de livros; banca troca de livros
PRAÇA 8
17h20: Homenagem a Alexandre Lima.
20h30: Herança Negra.
15h: Dan Abranches.
19h: Gavi.
PRAÇA UBALDO RAMALHETE
16h : Poesia - Roberto dos Reis
16h05 : Show - Fábio do Carmo toca Baden Powell
17h35 : Espetáculo de Dança - Bloco do Eu Sozinha - Yuriê Perazzini
18h05 : Show - Chorinho nas Ruas
20h05 : Show - Trio Ventaca
FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA  TEATRO CARLOS GOMES
16h30: Sessão especial - Somos Capixabas.
20h30: Sessão Especial de Encerramento.
FAFI
17h: Espetáculo de Teatro Os Sequestrados.
18h20: Grupo América 4.
19h50: Espetáculo de Teatro Ser (Tão).
CASA PORTO
17h10: Moreati.
18h20: Rodrigo Novo.
19h30: Gabriela Brown.
20h40: Nina Becker.

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