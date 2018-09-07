30 horas de cultura e arte na Capital

O cantor Silva é uma das atrações do Viradão Cultural Crédito: Divulgação

Com a proposta de apresentar a diversidade cultural capixaba durante 30 horas, o Viradão Vitória começa sua 3ª edição. O evento terá início hoje, Dia da Independência, às 16 horas, e vai até às 22 horas de amanhã, no Centro da Capital. O evento faz parte das comemorações de 467 anos da cidade, cujo aniversário é amanhã.

Na programação estão 88 atrações que passeiam por diversos estilos musicais  do rap ao samba, do rock à MPB, do congo à música instrumental , além de teatro, dança, literatura e da participação de coletivos e produtores culturais do Centro. Entre as atrações está o cantor capixaba Silva, a cantora paraense Dona Onete e a carioca Nina Becker.

De acordo com o secretário Municipal de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, o Viradão Cultural deve reunir mais de 30 mil pessoas em toda a sua programação.

Embora seja um feriado prolongado e muita gente costume aproveitar para ir para o interior, vamos ter um público expressivo de no mínimo 30 mil pessoas. A estimativa total é de 40 mil, disse.

O casal de namorados Victor Caria, 19 anos, e Daniela Madeira, 19 anos, fazem parte do público que vai curtir o Viradão no Centro da Capital. Eles comemoram a variedade de atrações para aproveitar durante o feriado.

A gente pretende aproveitar ao máximo as atrações culturais. Minha namorada gosta muito do Silva. O evento é bem interessante para pessoas curtirem variados estilos de música e conhecerem outras formas artísticas, destaca.

Ainda segundo o secretário de Cultura de Vitória, durante todo o festival o sistema de ônibus municipal terá novo itinerário, funcionando com novas linhas até durante a madrugada. Serão disponibilizados 130 banheiros químicos, espalhados por todo o trajeto do evento que contará também com equipe reforçada da Polícia Militar e Guarda Municipal.

A estrutura toda foi pensada para atender as pessoas, com banheiro químico e trânsito estruturado. Teremos ainda o apoio da Polícia Militar e nossos guardas, disse Francisco Grijó.

Além da rua, espaços públicos culturais do Centro receberão parte da programação: a Casa Porto das Artes Plásticas, a Escola Técnica Municipal de Teatro, a Dança e Música Fafi (Fafi), o Museu Capixaba do Negro (Mucane), a Biblioteca Pública Municipal, a Galeria Homero Massena, o Museu de Arte do Espírito Santo (Maes) e o Palácio Anchieta.

INTERDIÇÕES

O evento Viradão Vitória fará com que haja interdição total de vias do Centro da Capital de hoje até domingo. Os ônibus terão o percurso na região alterado. Haverá também reforço de táxi com a oferta de um número maior de veículos nos pontos existentes.

Avenida Jerônimo Monteiro ficará interditada para a realização do Viradão Vitória (CLIQUE PARA AMPLIAR) Crédito: Prefeitura de Vitória

VEJA DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (07)





RELÓGIO PRAÇA 8

17h : Exposição de Carros Antigos

22h30: Juliano Rabujah.

0h: Espetáculo de Dança Movimento Urbano.

0h30: Joana Bentes

2h : DJ Gustavo Txai

PRAÇA 8

19h05: André Prando.

21h05: Silva.

PRAÇA UBALDO RAMALHETE

18h: Orizonti Sexteto.

20h: Espetáculo de Dança Experimento  A Dança que a Cidade Dança.

20h45: Duo Alma Viva.

22h30: Pedro de Alcântara.

COSTA PEREIRA

16h: Feira sabor e arte

FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA  TEATRO CARLOS GOMES

16h30: BatuQdellas

20h: Mostra Competitiva Nacional de Longas.

22h: Zezé Motta.

00h: Show - Melanina MCs

1h30 : Show - As Alquimistas

2h30: Show - Xá da Índia/ DJ Rafa Cisne

MAES

18h: Maes na Fachada - Intervenção artística com projeção de videoarte na fachada do museu.

CASA PORTO

17h: Poesia: Suely Bispo

16h: Exposição Territórios Internos

17h: Poesia - Suely Bispo

17h05: Dona Onete

18h30: Cortejo - Bandas de Congo Panela de Barro e Amores da Lua

19h: DJ Alien

FAFI

18h30: Dança A Morte do Cisne.

-Dança - Ópera do Malandro - Coreografia: Susan Calmon

-Dança - Estúpido Cupido (Coreografia: Karla Rodrigues)

-Dança - Fantasma do Tempo - Bailarina: Júlia Galter (Coreografia: Cassia dos Santos)

-Dança - Hippies (Coreografia: Gil Mendes)

-Dança - Latin/ Jazz/ Pop/ Jazz (Coreografia: Susan Calmon)

19h: Espetáculo de Teatro Outros: Uma Experiência entre Dança e Performance.

20h40: Lordose pra Leão.

SÁBADO

PARQUE MOSCOSO

10h40: Parabéns pra Vitória.

11h: No Seu Abracinho.

MUCANE

15h30: Espetáculo de Dança Negros de Todas as Cores.

16h: Samba Pras Moças.

BIBLIOTECA - SARAU

14h: Lançamento e relançamento de livros; banca troca de livros

PRAÇA 8

17h20: Homenagem a Alexandre Lima.

20h30: Herança Negra.

15h: Dan Abranches.

19h: Gavi.

PRAÇA UBALDO RAMALHETE

16h : Poesia - Roberto dos Reis

16h05 : Show - Fábio do Carmo toca Baden Powell

17h35 : Espetáculo de Dança - Bloco do Eu Sozinha - Yuriê Perazzini

18h05 : Show - Chorinho nas Ruas

20h05 : Show - Trio Ventaca

FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA  TEATRO CARLOS GOMES

16h30: Sessão especial - Somos Capixabas.

20h30: Sessão Especial de Encerramento.

FAFI

17h: Espetáculo de Teatro Os Sequestrados.

18h20: Grupo América 4.

19h50: Espetáculo de Teatro Ser (Tão).

CASA PORTO

17h10: Moreati.

18h20: Rodrigo Novo.

19h30: Gabriela Brown.