28 mil pessoas vivem em áreas de riscos na Grande Vitória

Barranco deslizou ao lado da casa de Ana Maria, em Sotelândia, Cariacica, quase invadindo o imóvel Crédito: Ricardo Medeiros | AG

Com o aumento das chuvas, o risco de deslizamentos e alagamentos aumentaram no Espírito Santo. Somente em Vila Velha, Serra e Cariacica 28 mil pessoas estão em área de risco sendo monitoradas pela Defesa Civil de cada município.

As áreas de risco são regiões propícias para desabamentos e inundações que ficam próximas, por exemplo, de rios e encostas. O maior número de pessoas nessa situação está em Vila Velha: são 14 mil distribuídas em 15 bairros.

O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Junior explica que a chuva frequente em diversos dias proporciona o encharcamento do solo, o que torna propício o deslizamento. Não há pessoas desalojadas e nem desabrigadas, mas choveu em dois dias 80 milímetros, 30 a mais que o esperado. Estamos monitorando para remover as pessoas se for necessário, explica.

Em Cariacica, 11 mil pessoas vivem em áreas de risco. Há alerta vermelho de deslizamento de encostas nos bairros de Alto Lage, Flexal e Bandeirantes.

O secretário de Defesa Social do município, José Alexandre Ribeiro, explica que Cariacica possui muitas construções em morros, por isso o maior risco é de deslizamento. Durante as chuvas de 2013, foram cadastradas 52 pontos de áreas de risco. Desses locais, 70 % foram protegidos, restando esses três bairros, disse.

De acordo com o secretário, entre os meses de março e abril, 70 famílias que moram próximas ao Rio Formate serão encaminhadas para casas construídas pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida.

Em Alto Lage, houve deslizamento na madrugada desta terça-feira (06). O aposentado Joel Valadares se assustou ao ver a terra quebrar a parede e invadir a garagem. A Defesa Civil pediu para que eu saísse, mas não quis sair porque tenho medo que alguém invada. A prefeitura disse que vai resolver a situação após as chuvas, mas tem anos que pedimos ajuda, disse.

Joel Valadares tenta tirar um pouco da terra que invadiu sua casa, em Alto Lage, Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros | AG

Já em Sotelândia, também Cariacica, um barranco acabou deslizando na terça-feira e terra e água invadiram um imóvel. Moradora da casa, Ana Maria Silva dos Reis explicou que estava dormindo quando ouviu um barulho. A água já estava na altura do pneu do carro. Ao abrir a porta da cozinha, tinha muita água.

Na Serra, cerca de 3 mil famílias estão em 13 áreas de risco. O problema maior é em José de Anchieta 2, onde uma encosta foi ocupada desordenadamente. O município faz o trabalho de prevenção ao realizar obras de contenção para garantir a segurança. A secretaria de Habitação realoca famílias que estão em local de risco através, diz o engenheiro da Defesa Civil da Serra Antônio Carlos Coutinho.

As chuvas, que estão caindo em grande volume no Estado, persistem nesta quarta (07). A previsão é de sol, mas com pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite até sexta-feira, segundo o Climatempo.

Áreas de risco na Grande Vitória Crédito: Infografia | Marcelo Franco

VITÓRIA: 244 PONTOS EM 25 BAIRROS

O município de Vitória não possui um levantamento preciso sobre o número de pessoas que estão em área de risco. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Jonathan Jantorno Rocha, são 244 pontos distribuídos em 25 bairros.

Em um ponto pode haver mais de um imóvel. Todos os pontos são monitorados, mas não temos um levantamento preciso sobre o número de pessoas, diz.