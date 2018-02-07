28 mil pessoas vivem em áreas de riscos na Grande Vitória

Com o aumento das chuvas, o risco de deslizamentos e alagamentos aumentaram no Espírito Santo. Somente em Vila Velha, Serra e Cariacica 28 mil pessoas estão em área de risco sendo monitoradas pela Defesa Civil de cada município.
As áreas de risco são regiões propícias para desabamentos e inundações que ficam próximas, por exemplo, de rios e encostas. O maior número de pessoas nessa situação está em Vila Velha: são 14 mil distribuídas em 15 bairros.
O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Junior explica que a chuva frequente em diversos dias proporciona o encharcamento do solo, o que torna propício o deslizamento. Não há pessoas desalojadas e nem desabrigadas, mas choveu em dois dias 80 milímetros, 30 a mais que o esperado. Estamos monitorando para remover as pessoas se for necessário, explica.
Em Cariacica, 11 mil pessoas vivem em áreas de risco. Há alerta vermelho de deslizamento de encostas nos bairros de Alto Lage, Flexal e Bandeirantes.
O secretário de Defesa Social do município, José Alexandre Ribeiro, explica que Cariacica possui muitas construções em morros, por isso o maior risco é de deslizamento. Durante as chuvas de 2013, foram cadastradas 52 pontos de áreas de risco. Desses locais, 70 % foram protegidos, restando esses três bairros, disse.
De acordo com o secretário, entre os meses de março e abril, 70 famílias que moram próximas ao Rio Formate serão encaminhadas para casas construídas pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida.
Em Alto Lage, houve deslizamento na madrugada desta terça-feira (06). O aposentado Joel Valadares se assustou ao ver a terra quebrar a parede e invadir a garagem. A Defesa Civil pediu para que eu saísse, mas não quis sair porque tenho medo que alguém invada. A prefeitura disse que vai resolver a situação após as chuvas, mas tem anos que pedimos ajuda, disse.
Já em Sotelândia, também Cariacica, um barranco acabou deslizando na terça-feira e terra e água invadiram um imóvel. Moradora da casa, Ana Maria Silva dos Reis explicou que estava dormindo quando ouviu um barulho. A água já estava na altura do pneu do carro. Ao abrir a porta da cozinha, tinha muita água.
Na Serra, cerca de 3 mil famílias estão em 13 áreas de risco. O problema maior é em José de Anchieta 2, onde uma encosta foi ocupada desordenadamente. O município faz o trabalho de prevenção ao realizar obras de contenção para garantir a segurança. A secretaria de Habitação realoca famílias que estão em local de risco através, diz o engenheiro da Defesa Civil da Serra Antônio Carlos Coutinho.
As chuvas, que estão caindo em grande volume no Estado, persistem nesta quarta (07). A previsão é de sol, mas com pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite até sexta-feira, segundo o Climatempo.
VITÓRIA: 244 PONTOS EM 25 BAIRROS
O município de Vitória não possui um levantamento preciso sobre o número de pessoas que estão em área de risco. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Jonathan Jantorno Rocha, são 244 pontos distribuídos em 25 bairros.
Em um ponto pode haver mais de um imóvel. Todos os pontos são monitorados, mas não temos um levantamento preciso sobre o número de pessoas, diz.
Ele explicou que no município houve um acumulado de 130 milímetros em quatro dias. O esperado para o mês era 87 milímetros.