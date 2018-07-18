Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 137 empresas investigadas no ES por suspeita de crimes de corrupção
Operação Nexus

137 empresas investigadas no ES por suspeita de crimes de corrupção

Pelos menos três empresas são suspeitas de combinar preços nas concorrências

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 22:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 22:45
Operação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo nesta terça-feira (17) Crédito: Caíque Verli
O secretário de Estado de Controle e Transparência, Marcos Paulo Pugnal, disse, em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (17), que 137 empresas são investigadas pela secretaria por suspeita de crimes, como fraude documental, quebra de sigilo de proposta e fraude na execução contratual. 
No entanto, não soube informar se as três empresas envolvidas na Operação Nexus, que investiga possível crime de formação de cartel em licitações para contratação de serviços de pavimentação asfáltica, já eram investigadas. 
A operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (17) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 
A operação mira, principalmente, empresas que participavam das licitações feitas pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Estado, nos últimos dez anos, para obras do programa Caminhos do Campo, de pavimentação de estradas rurais. Cerca de 100 processos licitatórios estão no alvo da investigação. Pelos menos três empresas são suspeitas de combinar preços nas concorrências. 
Punição 
O secretário explica que com o amadurecimento da investigação do MPES, vai ser pedido o compartilhamento de provas para abrir procedimentos internos. Nós apoiamos esse tipo de operação e consideramos que somos vítimas desse tipo de cartel. Caso sejam comprovados os crimes, as empresas podem ser enquadradas na Lei Anticorrupção e sofrer punição de 20% do faturamento bruto da empresa, descontados os tributos, ou variar de R$ 6 mil a 60 milhões, relata.
O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Ideraldo Luiz Lima, afirmou que o servidor efetivo do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (IDAF), autarquia ligada à Secretaria de Agricultura, que é suspeito de participação no esquema, foi afastado do cargo por determinação da Justiça. Ele não soube informar se o servidor era investigado por outro crime. Havendo provas efetivas será instaurado Processo Administrativo Disciplinar, garantindo ampla defesa e contraditório, disse

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados