130 alunos da rede pública do ES vão fazer intercâmbio

Alunos contemplados com a oportunidade de estudar fora do país Crédito: Leonardo Duarte

O sonho de fazer intercâmbio será realizado por 130 estudantes da rede pública estadual. Nesta quinta-feira (22), a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) anunciou os alunos contemplados com a oportunidade de estudar em países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Chile. A cerimônia aconteceu no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória.

Segundo a Sedu, as 130 vagas de intercâmbio serão distribuídas em: 40 bolsas na modalidade High School (para estudantes com idade entre 15 e 16 anos), 80 bolsas na modalidade Curso Intensivo de Inglês (para estudantes maiores de 17 anos cursando inglês) e 10 bolsas na modalidade Curso Intensivo de Espanhol (para estudantes maiores de 16 anos cursando espanhol).

Durante o intercâmbio, que é realizado desde 2010, os estudantes irão desenvolver a fluência na língua inglesa ou língua espanhola aperfeiçoando as habilidades de compreensão e conversação.

A estudante Tatiana Pimenta, de 15 anos, se emocionou ao saber que foi selecionada para ficar cinco meses no Canadá Crédito: Paulo Cordeiro/TV Gazeta

O estudante Gabriel Vieira Miranda, de 18 anos contou que agora só tem o que agradecer. Antes do anúncio de para onde cada estudantes iria, ele estava nervoso. O destino dele será a Inglaterra. Quero praticar meu inglês e quando eu voltar posso ajudar outras pessoas no futuro que tem o mesmo sonho que o meu.

A mãe de Gabriel, a vendedora Angélica Vieira Miranda, não conseguiu conter as emoções. É muita felicidade. É o que o meu filho queria. Já tinha dois anos que ele tentava e dessa vez ele conseguiu. Vai ser difícil para mim porque ele é meu grude, meu menino. Mas tenho que agradecer esse projeto porque sem ele a gente não ia conseguir enviar nosso filho. Graças a Deus ele conseguiu, comentou.

COMO FUNCIONA

Na modalidade High School, os estudantes selecionados serão contemplados com estudos acadêmicos em escola de ensino médio do país de destino, no período aproximado de cinco meses, referentes a um semestre acadêmico completo conforme o calendário da escola; residência em casa de família estrangeira, devidamente cadastrada no programa de intercâmbio da agência contratada, incluindo duas refeições diárias; seguro saúde, vistos consulares, ajuda de custo, emissão de passaporte e passagens aéreas.

Já na modalidade Curso Intensivo, eles serão contemplados com estudos de aprofundamento na língua, em instituição especializada no ensino de línguas, no período aproximado de três meses; residência em casa da família estrangeira, devidamente cadastrada no programa de intercâmbio da agência contratada, incluindo duas refeições diárias; Seguro saúde, vistos consulares, ajuda de custo, emissão de passaporte, passagens aéreas, vale transporte para locomoção no período do curso.

SELEÇÃO

www.selecaoaluno.es.gov.br/idiomas Puderam participar do processo seletivo, exclusivamente, estudantes matriculados ou concluintes no mês de julho de 2017 no Centro Estadual de Idiomas e que cursaram o Ensino Médio em escola da rede pública estadual até dezembro de 2017. Para se inscrever, era necessário que o estudante tivesse alcançado frequência e rendimento mínimo de 95% no desempenho acadêmico no CEI. As inscrições foram efetuadas, pela internet, no endereço eletrônico