130 alunos da rede pública do ES vão fazer intercâmbio

O sonho de fazer intercâmbio será realizado por 130 estudantes da rede pública estadual. Nesta quinta-feira (22), a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) anunciou os alunos contemplados com a oportunidade de estudar em países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Chile. A cerimônia aconteceu no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória.
Segundo a Sedu, as 130 vagas de intercâmbio serão distribuídas em: 40 bolsas na modalidade High School (para estudantes com idade entre 15 e 16 anos), 80 bolsas na modalidade Curso Intensivo de Inglês (para estudantes maiores de 17 anos cursando inglês) e 10 bolsas na modalidade Curso Intensivo de Espanhol (para estudantes maiores de 16 anos cursando espanhol).
Durante o intercâmbio, que é realizado desde 2010, os estudantes irão desenvolver a fluência na língua inglesa ou língua espanhola aperfeiçoando as habilidades de compreensão e conversação.
O estudante Gabriel Vieira Miranda, de 18 anos contou que agora só tem o que agradecer. Antes do anúncio de para onde cada estudantes iria, ele estava nervoso. O destino dele será a Inglaterra. Quero praticar meu inglês e quando eu voltar posso ajudar outras pessoas no futuro que tem o mesmo sonho que o meu.
A mãe de Gabriel, a vendedora Angélica Vieira Miranda, não conseguiu conter as emoções. É muita felicidade. É o que o meu filho queria. Já tinha dois anos que ele tentava e dessa vez ele conseguiu. Vai ser difícil para mim porque ele é meu grude, meu menino. Mas tenho que agradecer esse projeto porque sem ele a gente não ia conseguir enviar nosso filho. Graças a Deus ele conseguiu, comentou.
COMO FUNCIONA
Na modalidade High School, os estudantes selecionados serão contemplados com estudos acadêmicos em escola de ensino médio do país de destino, no período aproximado de cinco meses, referentes a um semestre acadêmico completo conforme o calendário da escola; residência em casa de família estrangeira, devidamente cadastrada no programa de intercâmbio da agência contratada, incluindo duas refeições diárias; seguro saúde, vistos consulares, ajuda de custo, emissão de passaporte e passagens aéreas.
Já na modalidade Curso Intensivo, eles serão contemplados com estudos de aprofundamento na língua, em instituição especializada no ensino de línguas, no período aproximado de três meses; residência em casa da família estrangeira, devidamente cadastrada no programa de intercâmbio da agência contratada, incluindo duas refeições diárias; Seguro saúde, vistos consulares, ajuda de custo, emissão de passaporte, passagens aéreas, vale transporte para locomoção no período do curso.
SELEÇÃO
Puderam participar do processo seletivo, exclusivamente, estudantes matriculados ou concluintes no mês de julho de 2017 no Centro Estadual de Idiomas e que cursaram o Ensino Médio em escola da rede pública estadual até dezembro de 2017. Para se inscrever, era necessário que o estudante tivesse alcançado frequência e rendimento mínimo de 95% no desempenho acadêmico no CEI. As inscrições foram efetuadas, pela internet, no endereço eletrônico www.selecaoaluno.es.gov.br/idiomas
Segundo a Sedu, o governo do Espírito Santo criou o Centro Estadual de Idiomas (CEI) em 2009, para a oferta de língua estrangeira aos estudantes do ensino médio da rede pública estadual com boas notas e frequência escolar. O objetivo é propiciar a oportunidade de aprendizagem do idioma para uso nas diversas situações em que seu conhecimento é necessário.