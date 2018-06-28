120 policiais militares vão reforçar a segurança na Ufes

Ufes Crédito: Edson Chagas / Arquivo

Representantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) formalizaram na tarde desta quinta-feira (28) um convênio com a Polícia Militar para aumentar a segurança nos campi universitários localizados em Goiabeiras e em Maruípe, em Vitória, além das sedes de Alegre e São Mateus. A reportagem do Gazeta Online divulgou em primeira mão nesta quarta (27) a informação de que policiais militares da reserva passariam a atuar nos campi já a partir do segundo semestre de 2018.

Na prática, de acordo com números divulgados pelo prefeito universitário, Renato Schwab, ao todo 120 militares passarão a atuar nos campi da Ufes. Em Goiabeiras, a universidade conta com 48 homens, entre guardas patrimoniais e vigilantes terceirizados que possuem porte de arma.

A universidade pontuou que os policiais vão ser distribuídos para reforçar a segurança dos quatro campi pertencentes à Ufes. Renato Schwab disse que 66 trabalharão em Goiabeiras, 20 em Maruípe, restando 34 policiais para serem divididos entre os campus de São Mateus e Alegre. O investimento custará cerca de R$ 4,5 milhões aos cofres da instituição.

O prefeito universitário disse que, para auxiliar a atuação de todos os membros que farão a segurança dos locais, a Ufes tem já em funcionamento 716 câmeras espalhadas nos campi.

INSEGURANÇA DENTRO DA UFES

A universidade tem sido palco de assaltos e até estupro, o que tem assustado estudantes e servidores. No início do mês, um homem foi vítima de estupro no campus de Goiabeiras, em Vitória. O abuso sexual aconteceu no prédio do IC1, no Centro de Ciências Exatas (CCE). Já na terça da semana passada, duas alunas foram assaltadas e mantidas reféns por um bandido armado dentro de uma sala de aula no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), também em Vitória.

Campus da Ufes: universidade federal tem quase 50% dos seus estudantes vindos de cotas sociais Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

A insegurança levou o diretor do CCJE, Rogério Naques Faleiros, a enviar nesta semana um comunicado a alunos, professores e servidores do centro, orientando que eles não andem a sós no campus e evitem o uso de celular em locais abertos, entre outras medidas.

ATUAÇÃO

O secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, não precisou o mês em que os policiais começarão a atuar na universidade, mas disse que quer que isso aconteça o mais rápido possível.

Todas as etapas burocráticas foram vencidas e estamos em um momento muito próximo de celebrar esse convênio. Acreditamos que essa é uma medida muito importante e forte, que nós vamos acelerar porque queremos que ela aconteça o mais rápido possível, destacou.

O secretário de Estado da Segurança Pública (Sesp), coronel Nylton Rodrigues Crédito: Bernardo Coutinho

Ele descartou, no entanto, que seja necessária a instalação de uma base da polícia na universidade como medida para conter os casos de violência.

A polícia não tem problema em entrar nos campi. Somos parceiros da Ufes. A Polícia Militar faz rondas periódicas a pedido da Ufes, inclusive. E toda vez que a polícia é acionada para ir lá, atender a uma ocorrência, fazer a verificação de um suspeito, a PM vai imediatamente, diz.

ORIENTAÇÕES SÃO IMPORTANTÍSSIMAS

O secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, avaliou de forma positiva as recomendações de segurança passadas nesta semana a alunos e servidores pelo diretor do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), Rogério Naques Faleiros. As orientações são importantíssimas, disse Nylton.

Conforme noticiado ontem por A GAZETA, o diretor do CCJE orientou que alunos e servidores evitem o uso de celulares em locais abertos e procurem andar em grupos, entre outras medidas.

Para Nylton, a prevenção, indicada nas orientações, é a melhor forma de evitar ser vítima de um assalto. A melhor postura para não ser vítima de um crime, para todos nós, não só na Ufes, é estar atento, observar, é se prevenir. Então, a Ufes fez certo em orientar os seus alunos nessas providências de prevenção ao crime.

ASSALTO

Na terça-feira da semana passada, dia 19, por volta das 16h50, duas alunas foram assaltadas e feitas reféns por um bandido armado, por cerca de 15 minutos, no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), em Goiabeiras, Vitória. Antes de fugir, o criminoso ameaçou as duas de morte.

As câmeras de videomonitoramento da universidade flagraram a ação de um suspeito. As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil, que pede que quem tiver informações sobre o suspeito entre em contato pelo Disque-Denúncia 181. As pessoas também podem fazer as denúncias pelo telefone da Delegacia de Goiabeiras: (27) 3135-2021.

O secretário de Segurança afirmou que este crime está sob investigação da Polícia Civil e que não passaria mais informações sobre o caso especificamente.

Mas ele descartou que os assaltos cometidos nos campi da Ufes sejam praticados por uma quadrilha especializada.