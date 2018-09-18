Manutenção da Cesan

11 bairros de Vila Velha podem ficar sem água no sábado

Abastecimento será restabelecido de forma gradativa até 24 horas após a conclusão dos serviços de interligação na rede de água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 21:20

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 21:20

A Cesan orienta que, caso o morador de Vila Velha não tenha reserva de água, poderá ser afetado Crédito: Arquivo | A GAZETA
Com o objetivo de melhorar o abastecimento de água no munícipio de Vila Velha, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) realizará neste sábado (22), das 5h às 20h, interligações na rede.
Serão contemplados os bairros Boa Vista, Boa Vista II, Cocal, Coqueiral de Itaparica, Itapoã, Parque das Gaivotas, Praia de Itaparica, Residencial Coqueiral, Santa Mônica, Santa Mônica Popular e Soteco. 
Segundo a Cesan, caso o morador não tenha reserva de água, poderá ser afetado. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa até 24 horas após a conclusão dos serviços.
> Esgoto em Vila Velha: em um mês, 1,3 mil donos de imóveis notificados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

