11 bairros de Vila Velha podem ficar sem água no sábado

Com o objetivo de melhorar o abastecimento de água no munícipio de Vila Velha, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) realizará neste sábado (22), das 5h às 20h, interligações na rede.
Serão contemplados os bairros Boa Vista, Boa Vista II, Cocal, Coqueiral de Itaparica, Itapoã, Parque das Gaivotas, Praia de Itaparica, Residencial Coqueiral, Santa Mônica, Santa Mônica Popular e Soteco.
Segundo a Cesan, caso o morador não tenha reserva de água, poderá ser afetado. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa até 24 horas após a conclusão dos serviços.