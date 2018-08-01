10 bairros onde a rede de esgoto é ignorada na Grande Vitória

Valão em Divino Espírito Santo, Vila Velha: bairro é o terceiro da lista Crédito: Ricardo Medeiros

A falta de saneamento básico afeta diretamente o meio ambiente e a saúde da população. Muitos municípios têm baixa cobertura do sistema de coleta e tratamento de esgoto, mas há locais que, mesmo onde o serviço já foi realizado, moradores não fazem a ligação, contribuindo para a contaminação de água, solo e alimentos e ainda para a disseminação de doenças. Na Grande Vitória, 10 bairros se destacam pela ausência de ligação de casas e comércios à rede de esgoto; a maioria está em Vila Velha.

Os cinco primeiros são Glória, Ulisses Guimarães, Divino Espírito Santo, Rio Marinho e Coqueiral de Itaparica, mas Vila Velha ainda tem o Centro, em nono lugar. Dessa lista também fazem parte Morada de Laranjeiras e Jardim Limoeiro, na Serra, e Jardim América e Flexal II, em Cariacica.

ara conseguir dos proprietários de imóveis a adesão ao sistema de coleta e tratamento de esgoto, desde novembro do ano passado a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) está autorizada a cobrar uma taxa de disponibilidade, que nada mais é que uma tarifação para os usuários que têm à disposição rede de esgoto e, mesmo após a notificação da empresa, não se interligaram. No mês de junho, havia 25.520 ligações (cada qual pode reunir mais de um domicílio) pagando por essa taxa.

Somente nesse grupo de 10 bairros da Grande Vitória eram mais de 7,3 mil domicílios (residencial, comercial, industrial ou público) que, até junho, estavam em situação irregular.

Questionado se a cobrança, implantada em novembro, estava estimulando os usuários a fazer a ligação, Amadeu Wetler, diretor presidente da Cesan, disse que essa é uma boa estratégia, mas que as notificações e multas das prefeituras dão mais resultado.

A cobrança existe porque, depois de fazer o investimento, se não houver contrapartida, começa a dar prejuízo para quem fez tudo certo e está ligado à rede. O serviço está disponível e não é justo que uma parcela não contribua, além de causar prejuízo ao meio ambiente, aponta.

Ainda assim, a gente observa que a notificação das prefeituras tem uma eficiência maior, pois se trata de uma ação mais próxima ao usuário, completa.

RANKING

Bairros

Relação dos 10 bairros da Região Metropolitana que possuem maior número de domicílios (residencial, comercial, industrial ou público) com rede de esgoto disponível, mas que ainda não fizeram a ligação:

Glória (Vila Velha): 919

Ulisses Guimarães (Vila Velha): 909

Divino Espírito Santo (Vila Velha): 863

Rio Marinho (Vila Velha): 782

Coqueiral de Itaparica (Vila Velha): 737

Morada de Laranjeiras (Serra): 709

Jardim Limoeiro (Serra): 660

Jardim América (Cariacica): 653

Centro (Vila Velha): 614

Flexal II (Cariacica): 542

CIDADES NOTIFICAM, E MULTA PODE CHEGAR A R$ 58 MIL

Nos municípios da Grande Vitória, as notificações são rotineiras e podem resultar em multa de até R$ 58 mil para quem não fizer a ligação de esgosto.

Vila Velha, que apresenta o maior volume de domicílios sem conexão em áreas já com rede de esgoto, pretende realizar uma força-tarefa de fiscalização. As pessoas precisam entender que fazer a ligação não é apenas pagar um pouco a mais na conta de água. É preciso levar em consideração todo o benefício que é gerado pelo tratamento de esgoto: a cada real investido em saneamento, são economizados R$ 5 em saúde, afirma Thiago Malta, gerente municipal de Fiscalização de Meio Ambiente. Lá a multa inicial é de R$ 793, mas o valor pode ser triplicado.

Na Serra, o valor pode chegar a R$ 10 mil e, em Cariacica, a R$ 25 mil e o caso ainda é comunicado ao Ministério Público Estadual para outras providências.

Em Vitória, o valor da multa varia de R$ 678 a R$ 58 mil. O secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, disse que, desde 2013, a atuação da fiscalização permitiu que menos 9 milhões de litros de esgoto deixassem de ser jogados na baía.

TRÊS MUNICÍPIOS NÃO TÊM NEM 10% DE COLETA

Um estudo nacional revela a realidade da maioria dos municípios: o esgotamento sanitário está muito longe de ser universalizado, ou seja, ainda falta um longo caminho para que toda a população seja contemplada por coleta e tratamento de esgoto. Dos 51 municípios capixabas que divulgaram informações (27 não o fizeram), mais da metade não atingiu nem 50% de um ou outro serviço ou mesmo de ambos. A pior situação do Estado é a de Conceição da Barra, no Norte capixaba, que registrou apenas 1,52% de coleta, seguido de Ecoporanga (6,04%) e Montanha (8,26%).

Na Região Metropolitana, Vitória é o que aparece em melhor condição, com 70% de cobertura de coleta, enquanto Vila Velha está na faixa de 60%, Serra 50% e Cariacica somente 30%. Os dados são do Ranking Abes da Universalização do Saneamento de 2018, elaborado com base em pesquisa feita junto aos ministérios da Saúde e das Cidades, e tendo o ano de 2016 como referência.

E não adianta ter bons indicadores em coleta e baixos em tratamento, como é o caso de Baixo Guandu e Alegre, que têm, respectivamente, 100% e 98,74% de cobertura no primeiro serviço, e nada no segundo.

Antigamente, fazer a coleta, ou seja, levar o esgoto para longe da população era suficiente porque, ao ser lançado, os rios tinham poder de depuração. Hoje, as cidades cresceram, estão em cima dos rios e onde uma lança esgoto a outra capta água. Por isso, o tratamento também é importante, tanto pela saúde da população quanto pela necessidade de proteção ambiental, ressalta o professor Renato Siman, chefe do laboratório de gestão e saneamento ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

No interior, segundo o professor, há municípios que também só trabalham com dados da sede, ou seja, os distritos que não são contemplados pelos serviços acabam não entrando no levantamento. Siman lembra que existe uma meta de universalização, estipulada para 2027, mas se as cidades não se organizarem administrativamente, dificilmente conseguirão atingi-la.

INVESTIMENTO

O diretor presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Amadeu Wetler, reconhece que a falta de saneamento é um fator de atraso no Brasil, mas ele ressalta que os investimentos feitos ao longo dos últimos 15 anos em projetos estruturantes  Prodespol, Prodesan e o Águas Limpas  têm contribuído para melhorar a realidade na Grande Vitória, principalmente na Capital.

Foram anos de investimentos e foram privilegiadas as áreas mais adensadas. Mas os recursos para saneamento são muito altos e, por isso, não é um serviço de curto prazo, justifica.

Amadeu diz ainda que, como o estudo tem como base dados de 2016, nos últimos dois anos houve mudanças nos indicadores. Em Vitória, segundo ele, a cobertura já chegou a 88% (80% se considerar o número de ligações já feitas). Essa evolução dos últimos dois anos é fruto de ações da Cesan e também da prefeitura, que faz notificações e multa quem não realiza as ligações, comenta.

Seja como for, a Capital até então não atingiu a universalização e, tendo em seu entorno municípios em situação ainda mais crítica, conforme o levantamento da Abes, o dia em que a baía de Vitória vai deixar de receber esgoto está longe de acontecer. Cariacica, que tem o quadro mais difícil, apresentava 31,64% de coleta de esgoto e outros 28,63% de tratamento. Nesses mesmos indicadores, Vila Velha tinha 47,74% e 57,74%, respectivamente, e, Serra, 62,49% e 32,85%.





PARCERIAS PARA MELHORAR OS SERVIÇOS

Na Grande Vitória, um novo ciclo de investimentos começou a ser feito para atingir a universalização do esgotamento sanitário. São as Parcerias Público Privadas (PPPs), já com intervenções em andamento na Serra e Vila Velha e com os serviços contratados e a perspectiva de começar em Cariacica no próximo ano.

Amadeu Wetler, presidente da Cesan, explica que, como o governo tem capacidade limitada de investimento, com as PPPs é possível colocar capital privado para financiar as obras necessárias na rede de coleta e tratamento de esgoto.

Nesse modelo, parte das obras fica sob responsabilidade do Estado, parte na conta da empresa vencedora da licitação.

O presidente da Cesan ressalta que o próprio setor privado tem certa capacidade de endividamento e, diante disso, a modelagem de contrato prevê que, a partir da formalização do contrato com a empresa vencedora, haverá um prazo médio de 10 anos para conclusão das obras. Assim, Serra deverá ter cobertura de 100% em 2023, e Vila Velha, em 2028.O volume de recursos é muito alto e essa foi a velocidade possível para estruturar o negócio, diz.

Questionado sobre a situação de Vitória, município com o qual já houve discussões sobre a formalização de contrato, Amadeu assegura que até o final do ano a situação estará resolvida. Temos plenas condições de realizar as metas estabelecidas no plano de saneamento do município.