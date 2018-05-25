1,2 mil devem tirar carteira de identidade na Ação Global

Movimentação na Ação Global: evento oferecerá cursos, exames e vários serviços Crédito: Rede Gazeta/Arquivo

Em um só dia, cerca de 1,2 mil pessoas devem dar entrada no pedido de emissão de carteira de identidade em Cachoeiro de Itapemirim. No mesmo local, o público terá a oportunidade de participar de cursos de qualificação gratuitos, oficinas, realizar consultas e exames, receber vacinas, entre outros serviços. Essas são algumas das atividades que serão oferecidas durante a 25ª Ação Global, amanhã, a partir das 9 horas.

De acordo com o coordenador técnico da Ação Global, Bruno Pagotto Zambon, o número de emissões de Carteiras de Identidade nesta edição é quatro vezes maior que ano passado. Também serão emitidos 250 CPFs e 100 Carteiras de Trabalho, entre outros serviços. O evento é uma parceria entre a Globo e o Sesi.

O superintendente de Polícia Técnico Científica, Danilo Bahiense, ressalta que essa é uma oportunidade única para a população. Serão 50 pessoas da polícia e 20 do Sesi trabalhando no local. Temos capacidade para emitir mais de 2 mil carteiras de identidade se houver demanda. Além de mais rápido, é mais barato. No posto de atendimento o número de senhas diárias é menor e limitado, e a segunda via exige pagamento de uma taxa, que não será cobrada durante o evento.

Durante a Ação Global será possível solicitar primeira via, segunda via e Carteira de Identidade provisória, para casos específicos. Todos os serviços serão gratuitos. Basta levar a certidão de nascimento ou casamento, foto 3x4 e comprovante de residência. O documento estará disponível em 30 dias.

MULHER

O ônibus rosa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha estará presente. Nele é possível ter informações sobre a Lei Maria da Penha; a nova Lei 13.641, que prevê punição para o agressor que descumpre a medida protetiva; além de saber o que fazer em casos de violência contra a mulher.

Andamos pelo interior e percebemos que muitas pessoas são desinformadas. O ônibus rosa é uma ferramenta de combate à violência contra a mulher, disse a titular da 9ª Vara Criminal de Vila Velha e coordenadora de Enfrentamento à Violência Doméstica, Hermínia Azoury.

EVENTO

AÇÃO GLOBAL

VÁ LÁ

Quando

Amanhã, das 9h às 17h

Onde

Sesi/Senai, no bairro Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim

ALGUNS SERVIÇOS

Educação

Cadastro para estágio, educação para trânsito, jogos matemáticos, lego robótica, oficina de desenho, orientações sobre processo seletivo.

Saúde

Aferição de pressão, atendimento odontológico, confecção de cartão do SUS, consulta médica com clínico geral, eletrocardiograma, teste glicêmico, vacinas.

Lazer e Cultura

Apresentações culturais, zumba, circuito funcional kids, contação de história, oficina de teatro e dança, pintura de rosto.

Cidadania