'É papel nosso aumentar porcentagem de pretos na Câmara e Assembleias'

"A bancada da Bíblia tem 197 deputados. Tem a bancada do agronegócio. Qualquer votação está ganha. É uma relação de força. Você não tem nenhuma voz. Queremos falar que o negro pode legislar também", diz Anderson Quack Crédito: Reprodução/Twitter

Antes de se firmar como cineasta, Anderson Luiz Alves de Oliveira, o Anderson Quack, de 40 anos, tentou outras coisas. Vendeu picolé, fez serviços administrativos para templos de candomblé, serviu à Aeronáutica, lavou carros e também foi o responsável pelo primeiro serviço de mototáxi da Cidade de Deus, no fim dos anos 1990. É nessa favela do Rio de Janeiro que ainda vive e na qual cultivou uma liderança.

Cofundador da Central Única das Favelas (Cufa), busca lapidar essa liderança no Renova BR, o movimento que financia a formação de pré-candidatos de várias origens. Hoje, Quack é um dos nomes por trás da curiosa  e polêmica  ideia de criar um novo partido político no Brasil para se somar aos 35 já existentes. A diferença do partido Frente Favela Brasil (FFB) para os demais, diz ele, é o interesse em projetar negros e favelados para cargos eletivos. Quack não esconde o propósito de escurecer o Congresso e as Assembleias.

Ele tem números a favor. Apenas 20% dos deputados federais eleitos se declararam negros. Na população, o percentual ultrapassa os 50%.

O movimento, iniciado por Celso Athayde, fundador da Cufa e coautor de best sellers como Falcão  Meninos do Tráfico (2007), entende não ser contemplado pelos segmentos partidários que levantam a bandeira dos negros. Nenhum partido tem essas questões como prioridade, diz Anderson Quack.

Sem reunir as assinaturas a tempo para estas eleições, os integrantes do FFB foram liberados a concorrer em outubro por legendas como Rede, PSOL, PCdoB e PDT. Quack é pré-candidato a deputado federal pelo PSOL, assim como a rapper Nega Gizza, a estadual.

Já temos tantos problemas com partidos políticos, com tantos desconectados da realidade social e drenando recursos públicos. Para que criar mais um?

Acho que a criação de um partido político se dá através de muitos fatores. No caso da Frente Favela Brasil, temos mais da metade da população formada por negros e pardos. Somos 54% da população e na política, de modo geral, temos 3% que se declaram negros. No Congresso Nacional, temos 4% que se declaram negros. Não existe uma defesa específica por essa bancada. Tem uma lacuna completamente contraditória com a condição do país. Só tem um lado da História sendo representado. E, posteriormente, tem a questão de que o país tem muitas favelas sem representantes.

Mas por que não levar essas ideias para dentro de partidos simpáticos a eles, como PSOL ou outros?

A resposta, para mim, está no processo histórico de construção deste país. A forma como aqui os portugueses chegaram e se constituíram, a forma como os pretos chegaram ao Brasil em navios negreiros, os anos de escravidão, os quilombos urbanos, a favela... Nenhum partido teve essas questões como bandeira, como prioridade. Nenhum! Quando muito, setoriais espremidas dentro dos partidos, de diversidade, de combate ao racismo tinham essas bandeiras. Quando esses partidos assumem o poder, seja de direita, seja de esquerda, no campo do município, do Estado ou do governo federal, a atenção a essas pautas é pífia. O orçamento para secretarias e ministérios específicos é quase zero. É passando o pires o tempo inteiro. Na direita e na esquerda, nenhum partido olhou com seriedade a reparação dessa parte.

A Frente Favela Brasil é um partido de esquerda?

É um partido de esquerda. E toda sua base, toda sua construção, todos que tomaram a frente para construir vêm desse histórico, se reconhecem nesse lugar e atuam nesse campo. Porém a nossa reflexão e a nossa crítica não pode ignorar o fato de que, do ponto de vista específico dessa população, há um esquecimento por parte da esquerda e da direita. Não nos impede de fazer a crítica, que entendemos como necessária.

Os partidos políticos mais sintonizados com demandas de comunidades têm poucos votos nessas regiões. O PSOL no Rio de Janeiro, por exemplo, sempre é bem votado na zona sul. Nas favelas, hoje, os partidos mais à direita vão melhores. Vocês não pecam nesse sentido?

Nós hoje somos um dos poucos partidos que, de fato e de verdade, têm base social. Temos aquilo que já tivemos anos atrás com partidos que tinham base social e sindical fortes, mas que perderam ao longo dos anos. Toda a FFB é pautada no desejo dessa base. Quase historicamente a favela vota mais na direita. E outro dado é que muitos votos brancos e nulos vêm desse lugar, que não aguenta mais ser usado. A questão é que, voltando desde a colonização, fomos reféns da máquina. E boa parte dos processos eleitorais se baseiam em cima do pouco que a favela tem. Em que sentido? Alguém com um mandato asfalta uma rua. Se não votar em fulano, a outra rua não vai ser feita. Isso é nefasto. Isso foi a base da escravidão e de tudo que esse país tem. Precisamos de um processo mais honesto. Minha casa este ano encheu três vezes com chuvas. Tem o candidato que aparece e pede para votar nele para resolver o problema da enchente. E isso se soma à falta de educação. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. E isso está aumentando.

A ideia é ter um partido para fazer uma espécie de revanche histórica?

A bandeira principal é igualdade de oportunidade. Eu, por exemplo, venho de história de movimento social de anos. Vejo que todo o trabalho que temos no movimento social é muito pontual. Precisamos fazer com que isso seja mais perene. E o lugar de fazer essas transformações é na política. Por isso, sou pré-candidato a deputado federal, pelo PSOL. Se nós não estivermos nos espaços de poder, de decisão, continuaremos relegados a ter uma sobra que cai da mesa. Você tem um poste em Ipanema que custa R$ 12 mil. Com R$ 12 mil você faria três praças públicas aqui na Cidade de Deus. Ou estrutura um ambulatório médico ou equipa um colégio com ar-condicionado. Quando você está nos espaços de poder, pode fiscalizar, propor leis para práticas mudarem ou continua sofrendo. Do contrário, continuamos atravessando a rua e indo para outro país. Você está no Vidigal, desce para o Leblon e está em outro país. Essas desigualdades precisam ser reduzidas imediatamente. O caos que vivemos é fruto delas. Nesse contexto, o partido é um partido de pretos e favelados. Não estamos excluindo setores da sociedade. Na favela tem brancos e pretos.

Mais do que levar ideias, vocês querem escurecer os parlamentos? É uma questão de cor de pele mesmo?

Sim, é muito claro isso  ou muito escuro essa proposta (risos). Com uma questão que é necessária. A bancada da Bíblia tem 197 deputados. Tem a bancada do agronegócio. Qualquer votação está ganha. É uma relação de força. Você não tem nenhuma voz. Não tem uma bancada mínima que fale diferente disso. Queremos falar que o negro pode legislar também. E nesse caso ir gradativamente equilibrando, do ponto de vista racial, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa. É um papel nosso aumentar essa porcentagem de pretos.

Me permita uma provocação para ver se estou entendendo bem: entre um negro capacitado e um branco ainda mais capacitado, vocês votariam no negro. É isso?

Eu, sim. Dia desses dei uma aula de cinema numa escola que se chama Spectaculu, da Marisa Orth e do Gringo Cardia. Eu disse: O que faz um cineasta se tornar um cineasta melhor que outro? Uma coisa é o talento nato. Outra coisa é com quem você se formou e como. Outra coisa é o seu desenvolvimento, que se dá fatalmente pela sua prática. A vivência lhe prepara para estar onde está. Isso você só consegue praticando. Então, a questão de colocar mais pretos no Congresso, se nós formos olhar apenas para aqueles que estão mais qualificados politicamente, nós, os pretos, se não ocuparmos esses espaços agora, nossos pretos e nossos favelados vão continuar com a velha, com a arcaica ideia de que esse lugar não é para nós. Parece que só temos direito de votar, e não de sermos eleitos. É uma mensagem simbólica ocupar uma tribuna. Devemos ser tudo, médicos, jornalistas e até parlamentares.

Em qual fase ficou a coleta de assinaturas para criar o partido? Quantas mais são necessárias?

O TSE pede 570 mil assinaturas em 9 Estados e em determinada quantidade de municípios. Queremos chegar a 1 milhão e queremos ter assinaturas em todos os Estados. Hoje, estamos com 200 mil. Estamos no início da caminhada. Quando o TSE disse que não iria conceder o registro neste momento, focamos na discussão desta eleição, de que nos filiaríamos a outros partidos para disputar as eleições.

A FFB terá quantos candidatos este ano, por outros partidos?

Serão 97 candidaturas em 13 Estados.

Vocês foram para quais partidos para concorrer?

Rede, PSOL, PCdoB e PDT. A decisão sobre quais partidos faríamos a filiação democrática foi nacional, por voto em congresso. Mas a decisão sobre para qual partido cada candidato iria ficou a critério de cada um. Tem questão local que conta muito. Há municípios que alguns partidos quase não existem. Uma outra coisa definida foi não fazer coligação, nem apoiar nenhum presidenciável. Até porque, no Rio, eu estou no PSOL, mas no interior tem gente no PCdoB, na Rede ou no PDT.

Sempre há quem se pergunte: tem que ser negro para defender?

Particularmente, não acredito nisso. Não acho que tem que ser gay para defender a causa gay. E não tem que ter deficiência para defender as pessoas com deficiência. Mas, na prática, eu não conheço quem tenha defendido a causa de gay sem ser gay ou quem tenha lutado pela causa dos deficientes sem ser ou ter parente próximo com deficiência. E não conheço quem não seja negro e tenha colocado em pauta a causa negra. Isso desde a abolição da escravatura. O cara que mais libertou escravos chamava-se Luís Gama, o escravo que ganhou licença para advogar. O que estou dizendo é o que a História nos mostra. O Romário tem a bandeira da Síndrome de Down por causa da filha. O Jean Wyllys defende os LGBTs por ser LGBT. Paulo Paim encaminhou o Estatuto da Igualdade Racial por ser negro. Não temos quem lute ou olhe por nós.

Vocês buscam reparação ou buscam revanche?