'Não conhece o processo', diz Sales sobre novo advogado de Hilário

Renan Sales é assistente de acusação no processo do caso Milena Crédito: Carlos Alberto Silva

Ele não conhece o processo. O desabafo é do advogado Renan Sales, que atua como assistente de acusação no caso Milena, que visa condenar os seis réus acusados pelo assassinato da médica. Ele se refere às afirmações feitas pelo criminalista Leonardo Gagno, que assumiu a defesa do policial civil Hilário Frasson na quinta-feira (15). Para Sales, não há dúvidas: "As provas contra os seis acusados são sólidas. Eles a executaram", garante.

Gazeta Online na noite de quinta-feira (15), logo após assumir o caso, Gagno foi taxativo sobre a inocência do policial Hilário Frasson. Em hipótese nenhuma ele mandaria matar a sua ex-mulher, mãe de suas filhas. E acrescentou que Hilário tinha um respeito e uma admiração muito grande por Milena. Em entrevista concedida com exclusividade para ona noite de quinta-feira (15), logo após assumir o caso, Gagno foi taxativo sobre a inocência do policial Hilário Frasson. Em hipótese nenhuma ele mandaria matar a sua ex-mulher, mãe de suas filhas. E acrescentou que Hilário tinha um respeito e uma admiração muito grande por Milena.

Para Renan, as provas existentes no processo mostram exatamente o contrário. A acusação é sólida, baseada em robustas provas, confessional, testemunhal e, em especial, técnica, diz. São elas, acrescenta, que dão a convicção aos responsáveis pela acusação. Sem sombra de dúvida, as provas dão conta de que os seis acusados arquitetaram e executaram, de forma absolutamente cruel e covarde, a médica Milena, assinala.

Na avaliação da acusação não há outra história a ser contada. A não ser que se invente, que se crie factoides ou algo parecido. Como já afirmei, pelas provas produzidas na ação penal, é inegável que os seis presos são os reais responsáveis pelo feminicídio da médica Milena, acrescentou, destacando ainda que os argumentos que forem suscitados pelas defesas dos acusados serão tranquilamente rebatidos no plenário do júri.

AUDIÊNCIAS

No último dia 12, o juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches, marcou duas novas audiências para ouvir os depoimentos de testemunhas de defesa e de acusação, além dos relatos de quatro, dos seis denunciados pelo assassinato da médica Milena Gottardi. A novidade desta vez é que os réus serão levados para a Comarca de Fundão , onde deverão estar às 9 horas do próximo dia 26 de março.

CRIME

A médica Milena foi baleada com um tiro na cabeça no estacionamento do Hucam, em Maruípe, quando saía do trabalho, em 14 de setembro do ano passado. No dia seguinte teve a morte declarada. Os acusados pelo crime foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, que pediu a prisão temporária deles. O Juizado da 1ª Vara Criminal aceitou a denúncia e manteve os réus presos.