'Houve problema no projeto', diz secretário sobre pane em estação

Estação de bombeamento de águas pluviais - EBAP3 Sítio Batalha - em Vila Velha ficou alagada após as fortes chuvas Crédito: Marcelo Prest

por conta de uma pane que aconteceu devido às fortes chuvas que atingem o Estado desde a noite de domingo (15). Desde as 5 horas desta segunda-feira (16), a estação de bombeamento do Sítio Batalha, em Vila Velha, não está funcionandoque aconteceu devido às fortes chuvas que atingem o Estado desde a noite de domingo (15).

De acordo com o Secretário de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, Luiz Otávio Machado de Carvalho, a água entrou na estação por causa de um problema no projeto - que vai precisar de alteração e está em fase de estudos.

A estação, que recebe a água por galerias, não tem previsão para voltar a funcionar normalmente, mas equipes estão no local bombeando a água de dentro da estação.

O secretário também informou que o Canal da Costa, que fica atrás do Shopping Praia da Costa, está recebendo água acima da média, mas ainda dentro da capacidade permitida.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) divulgou que os bairros mais afetados pela chuva são: Cobilândia, Jardim Marilândia, Santa Rita, Santos Dumont, Barramares, Terra Vermelha, Cidade da Barra, Araçás, Nova Itaparica, Itapuã e Aribiri.

RUAS ALAGADAS EM VITÓRIA

O Secretário da Central de Serviços da Grande Vitória disse que uma equipe está em operação realizando a limpeza de bueiros com caminhões de desobstrução e drenagem para que os pontos de alagamento possam ser minimizados para que não venha prejudicar a mobilidade na Grande Vitória.

Em entrevista para a Rádio CBN, o secretário explicou como funciona o sistema de drenagem da água. "O sistema trabalha de acordo com o volume de água recebido na rede. É isso que determina a quantidade de bombas desligadas para dar o máximo de vazão possível", detalhou.