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Vila Velha

'Houve problema no projeto', diz secretário sobre pane em estação

A Estação do Sítio Batalha, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, alagou. O sistema elétrico do local sofreu uma pane. Em Vitória, as bombas funcionaram mas os bueiros ficaram obstruídos

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 19:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 19:31
Estação de bombeamento de águas pluviais - EBAP3 Sítio Batalha - em Vila Velha ficou alagada após as fortes chuvas Crédito: Marcelo Prest
Desde as 5 horas desta segunda-feira (16), a estação de bombeamento do Sítio Batalha, em Vila Velha, não está funcionando por conta de uma pane que aconteceu devido às fortes chuvas que atingem o Estado desde a noite de domingo (15).
De acordo com o Secretário de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, Luiz Otávio Machado de Carvalho, a água entrou na estação por causa de um problema no projeto - que vai precisar de alteração e está em fase de estudos.
A estação, que recebe a água por galerias, não tem previsão para voltar a funcionar normalmente, mas equipes estão no local bombeando a água de dentro da estação.
O secretário também informou que o Canal da Costa, que fica atrás do Shopping Praia da Costa, está recebendo água acima da média, mas ainda dentro da capacidade permitida.
Em nota, a Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) divulgou que os bairros mais afetados pela chuva são: Cobilândia, Jardim Marilândia, Santa Rita, Santos Dumont, Barramares, Terra Vermelha, Cidade da Barra, Araçás, Nova Itaparica, Itapuã e Aribiri.
RUAS ALAGADAS EM VITÓRIA
O Secretário da Central de Serviços da Grande Vitória disse que uma equipe está em operação realizando a limpeza de bueiros com caminhões de desobstrução e drenagem para que os pontos de alagamento possam ser minimizados para que não venha prejudicar a mobilidade na Grande Vitória.
Em entrevista para a Rádio CBN, o secretário explicou como funciona o sistema de drenagem da água. "O sistema trabalha de acordo com o volume de água recebido na rede. É isso que determina a quantidade de bombas desligadas para dar o máximo de vazão possível", detalhou.
O lixo, que influencia em todo o sistema de drenagem, obstrui e bloqueia os bueiros, que têm muita sobra de entulho por conta do descarte irregular.

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