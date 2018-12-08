É hora da criançada se divertir nas férias: confira a programação

Jocélia Campos, camisa vermelha participando com outros moradores da colônia de férias do Residencial Jardins, Jardim Camburi Crédito: Ricardo Medeiros

As férias escolares estão chegando e nada mais justo que levar a garotada para brincar, viajar e se divertir nesse período. O que não falta para a criançada é programação para fazer ao lado dos papais e das mamães ou até mesmo longe deles.

Para os pais que não estão de férias junto com os filhos, mas querem garantir que eles se divirtam, uma boa opção é investir nas colônias de férias. Há diversas opções para os meses de dezembro e janeiro.

A responsável pela Colônia de Férias Sonho de Brincar, Renata Barletta, conta que cada dia eles trabalham com temas diferentes, tendo muitas brincadeiras, diversão, oficinas, gincanas e piquenique.

Nossa expectativa é bem positiva, estamos otimistas, preparando tudo com muito carinho, com brincadeiras e diversão para crianças de 3 a 10 anos. Queremos levar alegria e muitos sorrisos a todos que passarem por aqui, disse.

A dona de casa Jocélia Campos, de 43 anos, vai garantir vagas para os filhos na colônia de Férias do Residencial Jardins. Ela disse que há três anos os filhos Lorenzo Garrido, de 7 anos e Alice Garrido, de 14 anos, participam desse tipo de atividade.

É bom para eles que têm uma distração de forma segura. Não preciso ficar preocupada e consigo fazer minhas atividades normais do dia a dia, conta a mãe.

EM FAMÍLIA

Os pais também podem curtir com os filhos dentro de shoppings e em parques. Na Fazenda Camping, em Vila Velha, são oito piscinas com duas rampas escorregadoras, 20 churrasqueiras, comida caseira, charrete entre outras atrações para a família.

Já nos shoppings da Grande Vitória há opções para todos os gostos. Há oficina para decoração de brownies, circo, pista de patinação no gelo e show de neve, por exemplo. Confira abaixo as opções.

CONFIRA AS OPÇÕES

Shopping Vitória

Jurassic World

O acesso ao brinquedo será gratuito. A novidade chega no dia 17 de janeiro.

Estação Mágica de Natal Shopping Vitória

Entrada franca em todo o ambiente, exceto o acesso aos trenzinhos. O bilhete varia de R$ 6 a R$ 10. Foto com o Papai Noel R$ 15,00 com profissional ou gratuito com celular. Funcionamento de segunda a sábado, das 10 às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 20h

Boulevard Shopping

Oficinas de enfeites natalinos

Dias: 08, 15, 22 e 29 de dezembro, a partir das 16 h. Gratuito.

Oficina para decoração de brownies

Dias: 9, 16, 23 e 30 de dezembro, a partir das 16 h. Gratuito.

Big Brothers Cirkus

De terça a sexta às 20h30; sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h30. Ingressos: R$ 15 a R$ 40.

Shopping Vila Velha

Adventure Land

Valor R$ 25 a R$ 35

Pista de Patinação no Gelo

R$ 60 a hora.

Mundo dos Blocos

R$ 47 a hora

Show de neve

De 23 de novembro a 23 de dezembro. Horário: 19h, 20h, e 21h

Horário

segunda a quarta: 10h às 22h 10h00 as 22h00min. Quinta a sábados: 10h às 22h. Domingos: 11h às 22h

Hotel Fazenda China Park

Programação

Teleférico, parque aquático, espaço kids, centro de treinamento

Data

Todos os dias

Valor

A partir de R$60 para passar o dia

Endereço

BR 262, KM 72 Próximo a Pedra Azul

Fazenda Camping

Programação

São 8 piscinas com duas rampas escorregadoras, 20 churrasqueiras, comida caseira e charrete.

Data

De terça a sábado, de 8 h às 17h

Valor

R$ 20

Endereço

Rodovia do Sol, km 19, Barra do Jucu, Vila Velha.

Colônia de Férias do Jardins

Data

17 a 21 de dezembro

Idade

4 a 13 anos

Programação

Brincadeiras, entre elas futebol de sabão e banho de piscina.

Valor

R$180 para todos os dias

Endereço

Residencial Jardins. Rua Gelu Vervloet dos Santos, 280, Jardim Camburi, Vitória

Colônia de Férias do Álvares Cabral

Data

14 a 25 de janeiro, 13 às 18 horas

Idade

4 a 14 anos

Programação

Jogos e brincadeiras, piscina, oficina de língua inglesa, piquenique e atividade esportiva.

Valor

R$ 450, já os sócios pagam R$ 300

Endereço

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.

Colônia de Férias The Little Gym

Data

17 de dezembro a 2 de fevereiro, de 13 às 18 horas

Programação

Cada semana haverá brincadeiras e atrações com temas diferentes.

Valor

de R$ 64 até 90 reais a diária

Endereço

Rua Constante Sodré, 371, Santa Lúcia, Vitória

Colônia de Férias Sonho de Brincar

Data

17 de dezembro a 1 de fevereiro, 13h às 18h.

Programação

Os dias serão temáticos, com muitas brincadeiras, diversão, oficinas, gincanas e piquenique.

Valor

R$ 300,00 a semana e R$ 75,00 a diária

Endereço

Avenida Joubert de Barros, 685. Bento Ferreira- Vitória.

Colônia de Férias Na Brinca

6 meses a 10 anos

Data

02 janeiro a 01 fevereiro. 6mesea a 2 e 11meses de 9h às 11h. De 3 anos a 10anos, de 13h30 às 18 h.

Programação

Brincadeiras no quintal: banho de mangueira, oficinas de culinaria e artes. Além de contação de histórias e brincadeiras cantadas.

Valor

Diaria: R$ 75,00. Semana: R$ 320,00

Endereço