É hora da criançada se divertir nas férias: confira a programação

As férias escolares estão chegando e nada mais justo que levar a garotada para brincar, viajar e se divertir nesse período. O que não falta para a criançada é programação para fazer ao lado dos papais e das mamães ou até mesmo longe deles.
Para os pais que não estão de férias junto com os filhos, mas querem garantir que eles se divirtam, uma boa opção é investir nas colônias de férias. Há diversas opções para os meses de dezembro e janeiro.
A responsável pela Colônia de Férias Sonho de Brincar, Renata Barletta, conta que cada dia eles trabalham com temas diferentes, tendo muitas brincadeiras, diversão, oficinas, gincanas e piquenique.
Nossa expectativa é bem positiva, estamos otimistas, preparando tudo com muito carinho, com brincadeiras e diversão para crianças de 3 a 10 anos. Queremos levar alegria e muitos sorrisos a todos que passarem por aqui, disse.
A dona de casa Jocélia Campos, de 43 anos, vai garantir vagas para os filhos na colônia de Férias do Residencial Jardins. Ela disse que há três anos os filhos Lorenzo Garrido, de 7 anos e Alice Garrido, de 14 anos, participam desse tipo de atividade.
É bom para eles que têm uma distração de forma segura. Não preciso ficar preocupada e consigo fazer minhas atividades normais do dia a dia, conta a mãe.
EM FAMÍLIA
Os pais também podem curtir com os filhos dentro de shoppings e em parques. Na Fazenda Camping, em Vila Velha, são oito piscinas com duas rampas escorregadoras, 20 churrasqueiras, comida caseira, charrete entre outras atrações para a família.
Já nos shoppings da Grande Vitória há opções para todos os gostos. Há oficina para decoração de brownies, circo, pista de patinação no gelo e show de neve, por exemplo. Confira abaixo as opções.
CONFIRA AS OPÇÕES
Shopping Vitória
Jurassic World
O acesso ao brinquedo será gratuito. A novidade chega no dia 17 de janeiro.
Estação Mágica de Natal Shopping Vitória
Entrada franca em todo o ambiente, exceto o acesso aos trenzinhos. O bilhete varia de R$ 6 a R$ 10. Foto com o Papai Noel R$ 15,00 com profissional ou gratuito com celular. Funcionamento de segunda a sábado, das 10 às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 20h
Boulevard Shopping
Oficinas de enfeites natalinos
Dias: 08, 15, 22 e 29 de dezembro, a partir das 16 h. Gratuito.
Oficina para decoração de brownies
Dias: 9, 16, 23 e 30 de dezembro, a partir das 16 h. Gratuito.
Big Brothers Cirkus
De terça a sexta às 20h30; sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h30. Ingressos: R$ 15 a R$ 40.
Shopping Vila Velha
Adventure Land
Valor R$ 25 a R$ 35
Pista de Patinação no Gelo
R$ 60 a hora.
Mundo dos Blocos
R$ 47 a hora
Show de neve
De 23 de novembro a 23 de dezembro. Horário: 19h, 20h, e 21h
Horário
segunda a quarta: 10h às 22h 10h00 as 22h00min. Quinta a sábados: 10h às 22h. Domingos: 11h às 22h
Hotel Fazenda China Park
Programação
Teleférico, parque aquático, espaço kids, centro de treinamento
Data
Todos os dias
Valor
A partir de R$60 para passar o dia
Endereço
BR 262, KM 72 Próximo a Pedra Azul
Fazenda Camping
Programação
São 8 piscinas com duas rampas escorregadoras, 20 churrasqueiras, comida caseira e charrete.
Data
De terça a sábado, de 8 h às 17h
Valor
R$ 20
Endereço
Rodovia do Sol, km 19, Barra do Jucu, Vila Velha.
Colônia de Férias do Jardins
Data
17 a 21 de dezembro
Idade
4 a 13 anos
Programação
Brincadeiras, entre elas futebol de sabão e banho de piscina.
Valor
R$180 para todos os dias
Endereço
Residencial Jardins. Rua Gelu Vervloet dos Santos, 280, Jardim Camburi, Vitória
Colônia de Férias do Álvares Cabral
Data
14 a 25 de janeiro, 13 às 18 horas
Idade
4 a 14 anos
Programação
Jogos e brincadeiras, piscina, oficina de língua inglesa, piquenique e atividade esportiva.
Valor
R$ 450, já os sócios pagam R$ 300
Endereço
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Colônia de Férias The Little Gym
Data
17 de dezembro a 2 de fevereiro, de 13 às 18 horas
Programação
Cada semana haverá brincadeiras e atrações com temas diferentes.
Valor
de R$ 64 até 90 reais a diária
Endereço
Rua Constante Sodré, 371, Santa Lúcia, Vitória
Colônia de Férias Sonho de Brincar
Data
17 de dezembro a 1 de fevereiro, 13h às 18h.
Programação
Os dias serão temáticos, com muitas brincadeiras, diversão, oficinas, gincanas e piquenique.
Valor
R$ 300,00 a semana e R$ 75,00 a diária
Endereço
Avenida Joubert de Barros, 685. Bento Ferreira- Vitória.
Colônia de Férias Na Brinca
6 meses a 10 anos
Data
02 janeiro a 01 fevereiro. 6mesea a 2 e 11meses de 9h às 11h. De 3 anos a 10anos, de 13h30 às 18 h.
Programação
Brincadeiras no quintal: banho de mangueira, oficinas de culinaria e artes. Além de contação de histórias e brincadeiras cantadas.
Valor
Diaria: R$ 75,00. Semana: R$ 320,00
Endereço
Rua Joaquim Lirio.n820- loja 20. Praia do Canto - Vitória