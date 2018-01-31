'Hilário contava pequenas mentiras', revela amigo

Em depoimento no Fórum Criminal de Vitória, nesta terça-feira (30), um amigo de Hilário Frasson, que trabalhou com ele na época em que o réu era assessor no Tribunal de Justiça, disse que o acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Milena Gottardi tinha o costume de contar pequenas mentiras. Como amigo, eu o repreendia sempre que tinha conhecimento disso, afirmou em depoimento ao qual o Gazeta Online teve acesso com exclusividade. A testemunha foi intimada pela defesa de Hilário.
A afirmação foi feita logo após a testemunha ser questionada sobre o fato de Hilário, já como policial civil, ter dito que havia sumido R$ 5,8 mil dele no ambiente de trabalho, uma delegacia. Para o amigo, Frasson chegou a dizer que o valor seria destinado para a renovação do seguro e ao pagamento do IPVA.
Neste terceiro dia de audiências foram convocadas as testemunhas de defesa de Hilário e do pai Esperidião Frasson, acusados de serem os mandantes do crime, e de Valcir Dias, acusado de ser um dos intermediários no assassinato.
AUSÊNCIAS
Duas testemunhas convocadas pela defesa de Hilário não compareceram para depor porque estão viajando: o empresário Gustavo Pimentel Simões, e o padre Pedro Luchi. No entanto, a defesa de Hilário informou que não abre mão das testemunhas.
Uma outra testemunha de defesa de Valcir, Anderson José, não compareceu para prestar depoimento. No entanto, o advogado do réu, Adoniram Lopes, informou que irá dispensá-lo. Os depoimentos das testemunhas de defesa do cliente foram conforme o esperado. As testemunhas do Valcir comprovaram mais uma vez a inocência de nosso cliente, disse.
Segundo o Ministério Público, as testemunhas que não compareceram podem sofrer punições. Elas podem pagar multa e podem responder por crime de desobediência e outros. Mas tudo vai depender da situação e as circunstâncias é que dirão, disse.
Além dessas testemunhas, quatro são esperadas para prestar depoimento na tarde desta quarta-feira (31).
PROTESTO
Enquanto os seis réus acompanhavam os depoimentos, amigos e familiares de Milena faziam uma vigília na frente do Fórum, cobrando punição aos acusados.
Nós temos que ficar juntos, temos que acompanhar. Nós queremos que eles sejam condenados. Ninguém tem mais dúvidas que eles são responsáveis. Fizeram a maldade, e não foi só com a Milena, foi com as filhas dela e com a família toda. Estamos sofrendo muito, disse o tio da médica, Geraldo Gottardi.
Sobre Hilário e Esperidião, ele foi enfático. Queremos a condenação de 50 anos preso, e sem isso de sair final de ano, natal ou ver a família, disse