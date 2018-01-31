'Hilário contava pequenas mentiras', revela amigo

Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

Em depoimento no Fórum Criminal de Vitória, nesta terça-feira (30), um amigo de Hilário Frasson, que trabalhou com ele na época em que o réu era assessor no Tribunal de Justiça, disse que o acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Milena Gottardi tinha o costume de contar pequenas mentiras. Como amigo, eu o repreendia sempre que tinha conhecimento disso, afirmou em depoimento ao qual o Gazeta Online teve acesso com exclusividade. A testemunha foi intimada pela defesa de Hilário.

A afirmação foi feita logo após a testemunha ser questionada sobre o fato de Hilário, já como policial civil, ter dito que havia sumido R$ 5,8 mil dele no ambiente de trabalho, uma delegacia. Para o amigo, Frasson chegou a dizer que o valor seria destinado para a renovação do seguro e ao pagamento do IPVA.

Neste terceiro dia de audiências foram convocadas as testemunhas de defesa de Hilário e do pai Esperidião Frasson, acusados de serem os mandantes do crime, e de Valcir Dias, acusado de ser um dos intermediários no assassinato.

AUSÊNCIAS

Duas testemunhas convocadas pela defesa de Hilário não compareceram para depor porque estão viajando: o empresário Gustavo Pimentel Simões, e o padre Pedro Luchi. No entanto, a defesa de Hilário informou que não abre mão das testemunhas.

Uma outra testemunha de defesa de Valcir, Anderson José, não compareceu para prestar depoimento. No entanto, o advogado do réu, Adoniram Lopes, informou que irá dispensá-lo. Os depoimentos das testemunhas de defesa do cliente foram conforme o esperado. As testemunhas do Valcir comprovaram mais uma vez a inocência de nosso cliente, disse.

Segundo o Ministério Público, as testemunhas que não compareceram podem sofrer punições. Elas podem pagar multa e podem responder por crime de desobediência e outros. Mas tudo vai depender da situação e as circunstâncias é que dirão, disse.

Além dessas testemunhas, quatro são esperadas para prestar depoimento na tarde desta quarta-feira (31).

PROTESTO

Enquanto os seis réus acompanhavam os depoimentos, amigos e familiares de Milena faziam uma vigília na frente do Fórum, cobrando punição aos acusados.

Nós temos que ficar juntos, temos que acompanhar. Nós queremos que eles sejam condenados. Ninguém tem mais dúvidas que eles são responsáveis. Fizeram a maldade, e não foi só com a Milena, foi com as filhas dela e com a família toda. Estamos sofrendo muito, disse o tio da médica, Geraldo Gottardi.